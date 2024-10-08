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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» в следующем году намерен начать серийное производство компактного автомата АМ-17
По замыслу, этот автомат заменит АКС-74У.

Автомат АКС-74У, создававшийся для десантников, экипажей боевой техники, спецназа и иных подразделений, в которых требуется компактное оружие, давным-давно морально устарел и требует замены по целому ряду объективных причин. Такая замена была разработана — укороченный автомат АМ-17 — и вот, сегодня концерн «Калашников» сообщил о том, что серийное производство данных автоматов планируется начать в следующем году.

АМ-17 будет производиться с учётом всех изменений и требований, предъявляемых к отечественному стрелковому оружию, в том числе и тех, что появились в результате эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции.

АМ-17 — автомат калибра 5,45 мм и отличается от своего предка в лице АКС-74У активным применением высокопрочных полимерных материалов, что позволяет облегчить автомат, сделав его более пригодным для длительного использования. Оснащён планками Пикатинни для монтажа навесного оборудования, такого, как прицелы, лазерные целеуказатели и тактические фонари, и может с удобством использоваться как правшами, так и левшами.

#россия #экономика #промышленность #«калашников» #ам-17
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