Это правильно.

В Грузии стремительно продолжается отрезвление после тяжелейшего для страны периода правления Михаила Саакашвили. Процесс набирает обороты, и вот, нынешнее политическое руководство страны прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что ключевым пунктом во внешнеполитической программе государства должна быть нормализация отношений с Россией, поскольку это нужно в первую и последнюю очередь самой Грузии. Так, сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приоритетом партии «Грузинская мечта», являющейся ныне в стране правящей, является «урегулирование конфликта с РФ».

Вместе с тем Кобахидзе заявил, что Грузии необходимо проводить прагматичную политику и выполнить «перезагрузку» отношений с США и Евросоюзом, НАТО и Китаем. Проще говоря, Грузия намерена сидеть на нескольких стульях сразу, рассчитывая, что они не разъедутся в разные стороны с понятными последствиями для на них сидящего.

Следует осознавать тот неоспоримый факт, что для Тбилиси ключевым и политическим, и экономическим партнёром является именно Москва. Можно, конечно, бесконечно долго изображать, будто это не так, но период Саакашвили наглядно продемонстрировал грузинскому обществу, что западным «партнёрам» Грузия нужна исключительно в роли нарыва в российском подбрюшье — проще говоря, быть как Украина. Такого будущего для Грузии в правительстве страны не желают, и совершенно правильно делают. Многим сегодня не хватает здорового прагматизма, логики, осознания своих возможностей и своей роли в этом мире.