Не объединение, а проходной двор какой-то. Надо не в БРИКС, а в ОДКБ вступать — в ОДКБ политика открытых дверей.

По мере того, как коллективный Запад стремительно проигрывает своё геополитическое положение глобальному Югу, появляется всё больше желающих связать свои дальнейшие судьбы с последним. Так, экономическое объединение БРИКС, в которое уже выстроилась очередь из нескольких десятков государств, в перспективе может пополниться ещё и Кубой, которая запросила вступление в организацию в качестве страны-партнёра.

Соответствующий запрос был направлен кубинским правительством в адрес России, которая в этом году председательствует в БРИКС и будет принимать саммит организации в Казани с 22 по 24 октября.

Следует понимать, что БРИКС объединяет в себе большую часть человечества и большую же часть экономики мира, поэтому нет ничего удивительного в том, что данное объединение, предлагающее альтернативу сомнительным коллективно-западным междусобойчикам, набирает такую колоссальную популярность.

Сегодня в БРИКС состоят 10 государств. Насколько обоснованно превращать данный экономический блок в проходной двор, вопрос, как вы понимаете, открытый и даже риторический. Объединение должно усиливать всех его участников, а не набирать в свой состав государства просто потому что так велит геополитическая обстановка. Именно по этой причине, к слову, ЕС, подразумевавшийся как экономический колосс, на практике лишь многократно ослабевал как в целом, так и его частями (особенно Германия) в отдельности. То же самое можно сказать и про НАТО, которое своими политизированными расширениями лишь добавляло в Европу больше опасности и рисков, вбирая в свой состав государства, неспособные к самостоятельному функционированию ни в каком виде.