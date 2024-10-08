Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Куба направила запрос на присоединение к БРИКС в качестве партнёра
Не объединение, а проходной двор какой-то. Надо не в БРИКС, а в ОДКБ вступать — в ОДКБ политика открытых дверей.

По мере того, как коллективный Запад стремительно проигрывает своё геополитическое положение глобальному Югу, появляется всё больше желающих связать свои дальнейшие судьбы с последним. Так, экономическое объединение БРИКС, в которое уже выстроилась очередь из нескольких десятков государств, в перспективе может пополниться ещё и Кубой, которая запросила вступление в организацию в качестве страны-партнёра.

Соответствующий запрос был направлен кубинским правительством в адрес России, которая в этом году председательствует в БРИКС и будет принимать саммит организации в Казани с 22 по 24 октября.

Следует понимать, что БРИКС объединяет в себе большую часть человечества и большую же часть экономики мира, поэтому нет ничего удивительного в том, что данное объединение, предлагающее альтернативу сомнительным коллективно-западным междусобойчикам, набирает такую колоссальную популярность.

Сегодня в БРИКС состоят 10 государств. Насколько обоснованно превращать данный экономический блок в проходной двор, вопрос, как вы понимаете, открытый и даже риторический. Объединение должно усиливать всех его участников, а не набирать в свой состав государства просто потому что так велит геополитическая обстановка. Именно по этой причине, к слову, ЕС, подразумевавшийся как экономический колосс, на практике лишь многократно ослабевал как в целом, так и его частями (особенно Германия) в отдельности. То же самое можно сказать и про НАТО, которое своими политизированными расширениями лишь добавляло в Европу больше опасности и рисков, вбирая в свой состав государства, неспособные к самостоятельному функционированию ни в каком виде.

#россия #политика #экономика #брикс #куба
+
Написать комментарий (0)
FT: Украина ведёт закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией
МО РФ подтвердило вчерашний групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
13
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
52
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
1
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
17
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
20
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
15
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
1
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
4
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
4
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
25

Сейчас обсуждают

eightylvl
17:18
Цивик имба
Топ-10 самых надежных моторов в мире
ebatorуа
17:18
нас буханка возила на работу в командировке в нулевых,за пермью по заполярному уралу .Нормальная машина,для тайги прям.
Самыми популярными моделями УАЗ за год стали "Буханка" и "Головастик", с общим тиражом в 10 926 штук
Александр Дедок
17:18
Новую партию БМД-4М и БМП-3 с допзащитой и комплексом "Накидка" передали в войска
Александр Дедок
17:15
Литографический наверное а не литейный? Они же не металлы льют.
Новую партию БМД-4М и БМП-3 с допзащитой и комплексом "Накидка" передали в войска
eightylvl
17:15
> Продолжать работу над новыми версиями Chimbalix довольно проблематично, ибо спустя некоторое время всё начинает зависать в виртуальной машине по вине "дряхлого пингвина", потому взялся за это, и не ...
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
Максим
17:14
Пс3 тоже была годной, и игры были не такие дорогие. Да и экзы тогда не сливали.
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
Китя
17:13
Ну не знаю как у тебя. Но моя карта жарится в игре как шашлык-машлык.
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
DIP48
17:12
Войны всегда были локомотивом научно технического развития. Нравится это или нет. С 60х годов развития науки и техники практически нет. Тихая эволюция вместо революций. И сейчас летают по миру самолет...
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
DIP48
17:10
Слишком сложен оказался в эксплуатации самолет, дорогой, неэкономичный, неэффективный и нерентабельный. Точно так же как и его западный конкурент Конкорд. Земная цивилизация просто не смогла себе мас...
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
Manager
17:08
Новую партию БМД-4М и БМП-3 с допзащитой и комплексом "Накидка" передали в войска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем