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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ подтвердило вчерашний групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ
«Кинжалы» теперь летают регулярно, что свидетельствует только об одном: ракеты кончаться через три недели так и не собираются.

Вчера утром, плавно переходящим в день, ВКС России наносили групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» по аэродромам ВСУ. Во вчерашней сводке данная информация не числилась, видимо, по причине того, что к тому моменту средства объективного контроля ВС РФ ещё не предоставили отчёт о последствиях удара, но вот сегодня этот отчёт появился.

Из официальной сводки Минобороны России следует, что «Кинжалы» били по аэродромной инфраструктуре ВСУ, и в результате этого удара все назначенные объекты были поражены, тем самым достигнув саму цель этого удара. По каким конкретно объектам аэродромной инфраструктуры наносились удары гиперзвуковым оружием, не уточняется, но нетрудно догадаться, что столь дорогие ракеты вряд ли стали бы переводить на уничтожение склада или пункта размещения личного состава. Скорее всего, цель была важная и «жирная», и теперь её нет.

Следует отметить, что гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал» применяются всё чаще и чаще, что свидетельствует только об одном: их производство действительно увеличилось многократно, и ВС РФ может позволить себе регулярно наносить ими удары по крайне чувствительным целям на Украине.

Помимо «Кинжалов» на вооружении у ВС РФ также имеются гиперзвуковые крылатые ракеты морского базирования «Циркон», но за время специальной военной операции они применялись всего один или два раза, то есть, до регулярности «Кинжала» даже близко пока не дошло.

#россия #украина #политика #боевые действия #«кинжал»
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