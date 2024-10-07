Западная пресса продолжает публиковать «инсайдерские» (или же выдаваемые за инсайды собственные фантазии) сведения касательно политического положения дел относительно украинского кризиса. Страны Запада очень сильно хотят сохранить хоть какое-то лицо и выдать поражение Украины и себя в том числе за победу.
И вот, как пишет издание Financial Times (FT), несмотря на свои ультимативные заявления, на деле Украина ведёт закрытые переговоры (не уточняется, с кем) о том, чтобы заключить мирный договор. Суть этого договора заключается в том, чтобы завершить конфликт с сохранением Россией контроля над включёнными ею в свой состав бывшими регионами Украины, но без признания Киевом российского суверенитета над ними.
Как мы уже отмечали неоднократно, Россия свои условия уже давно озвучила, и вышеуказанный вариант им совершенно не соответствует. Российские условия простые: официальное признание территориальных изменений по состоянию на конец 2022 года, роспуск ВСУ, денацификация Украины и её нейтрализация. Это российский план минимум, то есть, условия, которые необходимо выполнить, чтобы в принципе начать переговорный процесс. Остальное даже обсуждаться на данном этапе конфликта не может: это просто поздно; Киеву никто не мешал соглашаться на мир весной 2022 года, сохранив за собой всё, кроме Крыма, ДНР и ЛНР. А до этого никто не мешал исполнять Минские соглашения, «отделавшись» лишь Крымом. Но жадность и неспособность адекватно оценивать ситуацию, как оно всегда бывает, губит.