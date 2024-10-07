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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Украина ведёт закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией
В рамках этого соглашения РФ сохранит контроль над 20 % Украины, но Киев не признает суверенитет Москвы над этими территориями. Проще говоря, план сразу мимо.

Западная пресса продолжает публиковать «инсайдерские» (или же выдаваемые за инсайды собственные фантазии) сведения касательно политического положения дел относительно украинского кризиса. Страны Запада очень сильно хотят сохранить хоть какое-то лицо и выдать поражение Украины и себя в том числе за победу.

И вот, как пишет издание Financial Times (FT), несмотря на свои ультимативные заявления, на деле Украина ведёт закрытые переговоры (не уточняется, с кем) о том, чтобы заключить мирный договор. Суть этого договора заключается в том, чтобы завершить конфликт с сохранением Россией контроля над включёнными ею в свой состав бывшими регионами Украины, но без признания Киевом российского суверенитета над ними.

Как мы уже отмечали неоднократно, Россия свои условия уже давно озвучила, и вышеуказанный вариант им совершенно не соответствует. Российские условия простые: официальное признание территориальных изменений по состоянию на конец 2022 года, роспуск ВСУ, денацификация Украины и её нейтрализация. Это российский план минимум, то есть, условия, которые необходимо выполнить, чтобы в принципе начать переговорный процесс. Остальное даже обсуждаться на данном этапе конфликта не может: это просто поздно; Киеву никто не мешал соглашаться на мир весной 2022 года, сохранив за собой всё, кроме Крыма, ДНР и ЛНР. А до этого никто не мешал исполнять Минские соглашения, «отделавшись» лишь Крымом. Но жадность и неспособность адекватно оценивать ситуацию, как оно всегда бывает, губит.

#россия #украина #политика #боевые действия
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