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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Перми наладили производство подшипников скольжения для нефтегазовой отрасли
Дело не просто нужное, оно стратегически важное.

В не столь давние с исторической точки зрения времена в России существовало несколько крупных подшипниковых заводов, обеспечивающих этими незаменимыми изделиями всю промышленность. Затем эти заводы позакрывали, распилили и распродали за бесценок под чутким руководством коллективно-западных «друзей» и «партнёров». И теперь ситуация следующая: индустриализация нужна и проводится, а подшипников страна выпускает критически мало — предложение попросту не соответствует спросу.

И вот, сегодня Фонд развития промышленности России сообщил о том, что научно-производственным объединением «Керамет» в Перми налажено серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Данные подшипники применяются в нефтегазовой отрасли, и раньше поставлялись в Россию из Соединённых Штатов. Компания-производитель ушла с российского рынка, взяв под козырёк и присоединившись к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»), и возникла острая необходимость в заполнении образовавшейся пустоты.

Как утверждает исполнительный директор «Керамета» Сергей Нагавкин, выпускаемые предприятием подшипники не просто полностью соответствуют ранее импортировавшимся в плане качества, но и при этом обходятся в десять раз дешевле, а это значит, что и оснащаемое ими оборудование тоже будет дешевле как в производстве, так и в ремонте.

Всё это в очередной раз наглядно демонстрирует, насколько важно иметь полную технологическую независимость как минимум в стратегически важных отраслях промышленности, и насколько страшный ущерб интересам России был нанесён в период разгула «демократии» в 1990-е.

#россия #промышленность
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