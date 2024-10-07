Судно — это, конечно, громко сказано, но в целом так и есть.

В то время как легковой автомобильный транспорт стремительно переводят на электрическую тягу, несмотря на то, что в конечном счёте это ударит по производителям топлива, транспорт крупный пытаются сделать экологически чистым на совершенно других принципах. А именно — переводом их на водородное топливо. В частности, первым в России судном на водородном топливе станет прогулочный катер «Экобалт», который уже в текущем месяце выйдет на испытания.

По замыслу производителя, данные суда будут покупать компании, специализирующиеся на перевозе (транспортном или рекреационном, не важно) пассажиров. «Экобалт» может перевозить 12 пассажиров и оснащён полностью отечественным электрохимическим генератором на водородном топливе.

Понятно, что на данном этапе развития технологий это не более чем концептуальные модели, и куда логичнее с экономической точки зрения пользоваться двигателями внутреннего сгорания на пропан-бутане или метане, которые при работе выделяют только воду и углекислый газ.

Недавно в России представили модель поезда на водородных топливных элементах. Пока что всё это, к сожалению, больше из категории научной фантастики, что, впрочем, вовсе не отменяет того факта, что когда-нибудь в перспективе смысл данная технология обретёт. Например, когда для получения водорода не перестанет затрачиваться больше энергии, чем получается с помощью электрохимических генераторов.