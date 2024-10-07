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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров назвал «беспорядочной инквизицией» ужесточение миграционной политики в России
Попиариться на теме миграции почему-то никому не лень.

После ряда громких инцидентов с участием мигрантов, которые при всём этом по-русски и двух слов связать почему-то не могли, в российском политическом руководстве наконец-то начали прозревать и осознавать, что приглашать в страну кого попало, не проводя ни экзаменов, ни иных элементарных проверок, и затем направо и налево раздавать им гражданство, это крайне опасная, вредная политика, которая может привести к тому же, к чему такая же безрассудная политика привела современную Европу. К большой беде социального, экономического и криминального характера.

Сейчас в России максимально ужесточаются миграционные законы, и, естественно, находятся те, кто хотят позаниматься популизмом уже на теме их ужесточения. Так, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ряд мер, принимаемых сегодня в российской миграционной политике, его разочаровывает.

«Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причём в последнее время мероприятия эти проводятся очень жёстко», — пишет чеченский лидер.

По мнению Кадырова, «средневековые подходы» и «беспорядочная инквизиция» в отношении мигрантов, когда их, по сути, массово выдворяют, не позволят решить миграционную проблему. Решать проблему необходимо «точечно», понимая, что законопослушных мигрантов «намного больше».

Что-то нам подсказывает, что законопослушных мигрантов никто «беспорядочно» не подвергает «инквизиции», а кто-то просто пытается набрать политических очков как раз у определённого контингента. Тотального выдворения мигрантов из России всё равно не будет: стране критически необходимы рабочие руки.

#россия #политика
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