Это делать просто необходимо, особенно, если вспомнить, что на этом заводе выпускают Ту-160.

Станкостроение, и мы не устанем об этом говорить, являются основой основ любого машиностроения, тем более такого сложного, важного и ответственного, как авиастроение. В авиационной промышленности производители оперируют большими размерами, поэтому и обрабатывающие центры (а именно так принято называть современные станки) должны быть исполинскими.

И вот, сегодня стало известно, что на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова состоялся запуск российских выпущенных концерном «Стан» госкорпорации «Ростех» портальных пятикоординатных фрезерных обрабатывающих центров. Данное оборудование позволяет создавать детали из алюминиевых сплавов, включая детали крыла размером до 24 метров. Как вы понимаете, такими размерами в авиации может похвастать разве что планер, так что именно детали планера, включая крыло и стабилизаторы, будут производиться на этих обрабатывающих центрах.

Следует напомнить, что помимо всего прочего на Казанском авиазаводе выпускают также стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. По всей видимости, именно с расчётом на увеличение их производства на заводе и произошло промышленное перевооружение.

Сейчас в России активно развивается авиастроение, причём преимущественно гражданское. Причина известна и в повторении не нуждается. Ясно одно: в стратегически важных отраслях народного хозяйства, а самолётостроение, безусловно, является стратегически важной отраслью, больше никогда нельзя попадать в технологическую зависимость от других стран. Это лишает государства суверенитета и становится той самой «тонкой» точкой, в которой впоследствии рвётся «ткань».