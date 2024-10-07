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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» проводит испытания электрической версии Lada Aura
Дело хорошее, полезное. Если, конечно, подразумевает, что вся электрическая установка в ней будет российская.

Lada Aura, которая гордо считается флагманским автомобилем «АвтоВАЗа» — будущим «членовозом» для чиновников средней руки и автомобилем для такси класса «Комфорт» — на данный момент предлагается только в версии с традиционным бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Но прогресс на месте не стоит, и чтобы быть в тренде, необходимо предлагать в том числе и электрические версии автомобилей, тем более что это отлично подстёгивает развитие соответствующих отраслей промышленности.

По всей видимости, руководство «АвтоВАЗа» осознало эту реальность, поэтому сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что тольяттинский автогигант сейчас проводит испытания электрической версии Lada Aura.

В подробности Чемезов вдаваться не стал, отметив лишь, что двигатели внутреннего сгорания якобы уходят в прошлое, и что им на смену придут электромобили. Весьма громкое и крайне оптимистичное заявление, учитывая, что уход двигателей внутреннего сгорания в прошлое никому, по большому счёту, невыгоден: в результате переработки нефти получается огромное количество бензина, и если представить себе мир, в котором ДВС исчезли, то этот бензин будет бесполезной фракцией перегонки нефти. История нефтепереработки помнит такой период, и именно убытки в данной сфере и побудили к разработке экономически выгодного бензинового двигателя.

#россия #автомобили #электромобили #lada #«ростех» #lada aura #«автоваз»
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