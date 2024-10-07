Целевая аудитория этого автомобиля, как известно, обитает здесь. Или же нет?

На этой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии обновлённого Rolls-Royce Ghost, которые позволяют оценить изменения во внешности британского седана. Rolls-Royce Ghost, самая младшая модель в линейке компании, дебютировал в 2009 году на Женевском автосалоне. Второе поколение модели увидело свет осенью 2020 года, и теперь пришло время для планового рестайлинга.

Судя по фотографиям, Rolls-Royce Ghost получит новую переднюю часть с изменёнными фарами и бампером. Фары приобретут скошенные внутренние углы, а бампер сохранит широкий воздухозаборник, но лишится горизонтальных декоративных вставок. Новый дизайн передней части перекликается с эксклюзивным родстером Rolls-Royce Arcadia Droptail, представленным в феврале этого года. Решётка радиатора, по всей видимости, останется прежней.

На корме основное внимание уделено фонарям. Они сохранят свою форму, но получат новую графику, схожую с электрическим купе Spectre. Фотошпионы также заметили отсутствие видимых патрубков выхлопной системы, что подтверждается и нашим рендером. Кроме того, седан получит новые колёсные диски.

В отличие от первого Ghost, построенного на платформе BMW 7 серии, второе поколение использует оригинальную платформу, общую с новым Phantom и кроссовером Cullinan. Существенных изменений в технической части рестайлинговой модели не ожидается. Нынешний седан оснащается 6,75-литровым бензиновым двигателем V12 с двумя турбокомпрессорами мощностью 571 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Привод — полный, в отличие от заднеприводного Phantom.

Премьера обновлённого Rolls-Royce Ghost ожидается в следующем году.