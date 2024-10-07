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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров заявил, что диалог по Украине должен предусматривать искоренение первопричин начала конфликта
Проще говоря, полное выполнение всех требований России, и тогда будет, о чём и с кем говорить.

Украинского кризиса, переросшего в самый масштабный вооружённый конфликт в Европе со времён Второй мировой войны, конечно же, никто не хотел: ни Россия, ни ЕС, ни, тем более, Украина, являющаяся полем боя и которая уже никогда от этого кризиса не оправится. России совершенно не нужен был односторонний разрыв отношений с Европой, которая, к тому же, посмела ввести против РФ незаконные нелегитимные рестрикции («санкции»), Европе не нужно было терять российский громадный платёжеспособный рынок и российские энергоресурсы, ну а Украине вовсе не нужно было терять территории и, вероятно, в конечном счёте, государственность.

Но получилось всё так, как получилось, и пока что выхода из сложившейся ситуации, кроме достижения Россией всех своих целей военным путём, не просматривается. Причина простая: стороны до сих пор, несмотря на то, что вектор движения конфликта и то, чем всё закончится, предельно понятны, находятся на диаметрально противоположных концах переговорной «палки». И у России, и у Украины с её западными спонсорами требования, по сути, ультимативные и бескомпромиссные. С той лишь разницей, что Россия обеспечить их силовое выполнение может, а Украина с Западом — нет даже в теории.

Тем не менее, политико-дипломатическое решение конфликта всегда лучше силового, военного, поэтому глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз в комментарии западной прессе заявил, что Москва не отказывается от переговоров, однако противоположной стороне необходимо быть готовой к тому, что переговоры должны подразумевать окончание конфликта на условиях России, то есть, обязаны искоренить первопричины его (конфликта) начала.

Проще говоря, чтобы добиться политико-дипломатического урегулирования, коллективный Запад обязан перестать оказывать Киеву военную поддержку, а Украина, в свою очередь, обязана объявить неотчуждаемый ни при каких обстоятельствах нейтралитет, провести полную демилитаризацию и вытравить из страны и её общества известную идеологию супрематизма. В качестве основы для начала переговоров, добавил Лавров, можно использовать позиции Стамбульских соглашений, которые были почти достигнуты весной 2022 года, но, естественно, с учётом радикально изменившихся за эти два с половиной года реалий «на земле». Иными словами, план минимум — это безоговорочное международное признание изменившихся территориальных реалий образца осени 2022 года, а также снятие с России всех незаконных западных санкций (а они все незаконные по определению и по международному праву).

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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