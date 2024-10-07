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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Чечне запустили уникальную для России солнечную электростанцию
По замыслу, она сможет вырабатывать примерно на четверть больше энергии, чем стандартная солнечная станция.

Хотя в российских условиях «зелёная» энергетика за редчайшими исключениями — это крайне экономически нецелесообразное баловство, — её развитие всё же идёт. Причём в отдельных регионах устанавливаются даже весьма перспективные и прогрессивные системы. Так, в Чеченской республике состоялся запуск уникальной для России первой солнечной электростанции с системой слежения за движением Солнца.

Следует помнить, что эффективность выработки энергии солнечными панелями зависит не только от яркости, но и от угла падения света на сами панели. Собственно, вышеуказанные панели в Чечне выполняют обе задачи: следуют за движением солнца, тем самым обеспечивая максимальную эффективность. Как утверждают авторы проекта, благодаря системе отслеживания движения Солнца солнечные панели в среднем на 20—25 % эффективнее тех, что в течение дня стоят неподвижно.

От пасмурной погоды и короткого светового дня в холодный период года, а он в России, напомним, в среднем продолжается порядка семи месяцев, впрочем, сервоприводы панелей не спасут.

Что до технических характеристик открытой солнечной электростанции, то её мощность составляет 9,2 МВт, а панели разместились на территории площадью порядка 18 гектаров. Не лучше ли было отдать их под сельскохозяйственные угодья, учитывая, что в России крайне немного зон, не являющихся зонами рискованного земледелия, безусловно, правильный вопрос.

#россия #энергетика #солнечная энергетика
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