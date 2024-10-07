Факт. Боррель вдруг решил, что называется, выдать «базу».

Мы не раз говорили, что причина начала Россией её специальной военной операции на Украине кроется в активном освоении территории Украины со стороны западных государств, преимущественно — США. Также именно действия западных стран являются единственной причиной того, почему данный конфликт затянулся на 2,5 года и не обладает отчётливыми сроками завершения даже несмотря на тот факт, что он вступил в конечную фазу — так называемый end game.

И вот, неоспоримый факт того, что именно коллективный Запад виноват в затягивании данного кризиса, от которого Украина уже, и это главная трагедия, никогда не оправится, признал не кто иной, как глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель.

Поскольку Боррель не обладает качествами, присущими дипломату, да и политик из него никудышный, раз вместо пути мира Европа выбрала путь «горячей» конфронтации, то он говорит прямо и без затей. Так, по словам Борреля, если Запад перестанет оказывать Украине поддержку, то боевые действия закончатся «через пятнадцать дней». Но самое страшное, по мнению «евродипломата», не в этом, а в том, что в результате окончания боевых действий «Путин достигнет своих целей».

Как нетрудно понять, западные функционеры всё чаще и чаще начинают «пробалтываться» об истинной причине оказания Украине поддержки. Это, конечно же, никакая не забота об Украине как таковой (если бы Запад действительно заботился о благополучии Украины, то в первый же день специальной военной операции названивал в Кремль с уговорами о том, что признаёт право России на собственную безопасность и готов к миру на любых, даже самых кабальных для Запада условиях), а исключительно желание «ослабить» РФ и максимально дорого «продать» ей неизбежную победу в СВО.

Пройдёт время, и граждане Украины ещё дадут справедливую оценку нынешнему киевскому политическому руководству во главе с Зеленским/Ермаком вкупе с «благодетелями» из западных стран. Времени, правда, может потребоваться много.