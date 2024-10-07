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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» Боррель признал, что без западной поддержки Украина продержится лишь 15 дней
Факт. Боррель вдруг решил, что называется, выдать «базу».

Мы не раз говорили, что причина начала Россией её специальной военной операции на Украине кроется в активном освоении территории Украины со стороны западных государств, преимущественно — США. Также именно действия западных стран являются единственной причиной того, почему данный конфликт затянулся на 2,5 года и не обладает отчётливыми сроками завершения даже несмотря на тот факт, что он вступил в конечную фазу — так называемый end game.

И вот, неоспоримый факт того, что именно коллективный Запад виноват в затягивании данного кризиса, от которого Украина уже, и это главная трагедия, никогда не оправится, признал не кто иной, как глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель.

Поскольку Боррель не обладает качествами, присущими дипломату, да и политик из него никудышный, раз вместо пути мира Европа выбрала путь «горячей» конфронтации, то он говорит прямо и без затей. Так, по словам Борреля, если Запад перестанет оказывать Украине поддержку, то боевые действия закончатся «через пятнадцать дней». Но самое страшное, по мнению «евродипломата», не в этом, а в том, что в результате окончания боевых действий «Путин достигнет своих целей».

Как нетрудно понять, западные функционеры всё чаще и чаще начинают «пробалтываться» об истинной причине оказания Украине поддержки. Это, конечно же, никакая не забота об Украине как таковой (если бы Запад действительно заботился о благополучии Украины, то в первый же день специальной военной операции названивал в Кремль с уговорами о том, что признаёт право России на собственную безопасность и готов к миру на любых, даже самых кабальных для Запада условиях), а исключительно желание «ослабить» РФ и максимально дорого «продать» ей неизбежную победу в СВО.

Пройдёт время, и граждане Украины ещё дадут справедливую оценку нынешнему киевскому политическому руководству во главе с Зеленским/Ермаком вкупе с «благодетелями» из западных стран. Времени, правда, может потребоваться много.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз
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