Данное мнение разделяют все здравомыслящие люди. Сейчас, правда, это сложно себе представить.

Главным потерпевшим в украинском кризисе, если, конечно, не учитывать саму Украину как государство, безвозвратно потерявшее территории, а также лишившееся экономики и надежды на восстановление положения дел хотя бы на момент начала февраля 2022 года, не говоря уже про 2013-й год, является Европейский союз. Потеряв российские энергоресурсы, европейские страны стали проигрывать конкурентную борьбу с китайскими производителями, а потеряв российский рынок — утратили колоссальный источник дохода.

На данном историческом этапе очевидно, что назад дороги уже нет, однако все те западные компании, которые не замарали себя и не уничтожили свою собственную репутацию, пулей полетят обратно на российский рынок, как только появится такая возможность. Читать — как только будет подписан некий формальный договор о завершении украинского кризиса и снятии всего, что с ним связано, с повестки дня.

Примерно такое же мнение разделяет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, завоевавший популярность как реалист и прагматик. По мнению Фицо, которое он озвучил в интервью Radio Slovensko, конфликт на Украине до сих пор не закончился исключительно из-за того, что Запад продолжает оказывать Киеву военную поддержку, тогда как военного решения данный кризис не имеет (подразумевается, что не имеет он решения с западной стороны). Кроме того, убеждён словацкий премьер, западный бизнес сразу пожелает вернуться в Россию, как только боевые действия завершатся.

«Они молились, что начнётся эта бессмысленная война, в которой, как думали западные страны, они поставят Россию на колени перед Украиной, но это не работает. Придут большие компании с большими деньгами, и увидите, в тот самый момент, когда хоть какой-то мир будет заключён, все тут же полетят в Россию и продолжат вести бизнес. Business as usual, проще говоря», — справедливо отметил Фицо.

Понятно, что в реальности всё будет не так просто. Россия потребует от Запада компенсации за незаконные рестрикции («санкции»). Тем же, кто не захотят подчиниться, вход будет закрыт, ну или же заходить на рынок придётся с нуля. Если такой расклад западный бизнес не устраивает, то он должен помнить одну простую вещь: в капиталистическом мире крупный капитал должен указывать политикам, что и как им делать, а не наоборот. Свои интересы надо было отстаивать, а не брать под козырёк, исполняя истерические по своей сути требования о выходе с российского рынка.