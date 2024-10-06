К вопросу о «зерновых коридорах» и прочих слезливых заявлений о гуманитарных миссиях.

Сегодня ночью ВС РФ производили крайне протяжённый по времени и очень результативный в плане последствий масштабный обстрел чувствительных военных объектов на Украине. Сильнее других досталось Одессе, и буквально только что Минобороны России не просто рассказало, но и показало, почему.

Усилиями разведки удалось выяснить, что в порт в населённом пункте Новые Беляры в Одесской области прибыл контейнеровоз, гружёный боеприпасами для ВСУ. Судно прибыло из одной из европейских стран, а из какой именно, МО РФ, видимо, чтобы не создавать дипломатические проблемы, не уточнило. Впрочем, догадаться несложно: это одна из стран НАТО с выходом к Чёрному морю. Боеприпасы, понятное дело, не её, она лишь выступает в качестве транспортного хаба.

И вот, после того, как развединформация была подтверждена, расчёту оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поступила команда на нанесение ракетного удара. Попали в яблочко: контейнеровоз-боеприпасовоз был поражён с отчётливо заметной вторичной детонацией перевозимого боекомплекта.

Следует отметить две вещи. Во-первых, многократно, в десятки, а то и в сотни раз увеличившуюся по сравнению с началом специальной военной операции скорость принятия решения по нанесению удара по выявленной цели. Во-вторых, наглядно демонстрируется необходимость игнорирования любых западных (да и международных тоже) криков о «зерновой сделке». Как видим, западные страны наглеют настолько, что позволяют себе возить боеприпасы для нужд ВСУ в контейнеровозах, разгружая их в украинских портах, прекрасно зная, что они находятся в зоне поражения российских высокоточных средств.