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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля выразил недовольство решением Макрона об отказе от поставок вооружений Иерусалиму
Израиль ведь всю жизнь гордился тем, что якобы способен самостоятельно всех вокруг держать в узде. А тут вон оно как выходит.

Сомнительная с точки зрения непропорционального соотношения желаний и возможностей политика израильского руководства уже довела ситуацию до того, что Иерусалиму приходится конфликтовать уже даже не на два, а на три направления, причём с неиллюзорной перспективой появления уже четвёртого направления — с Ираном. Собственного потенциала, и преимущественно военно-промышленного, у Израиля явно недостаточно, чтобы сдерживать всех тех, кого он считает оппонентами в регионе, поэтому Земля обетованная критически зависит от поддержки со стороны своих покровителей.

И если США пока продолжают оказывать Израилю всевозможную поддержку, то вот другие, по всей видимости, потихоньку «откалываются». Так, вчера президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж приостанавливает поставки вооружений и боеприпасов для Армии обороны Израиля, потому что это поспособствует остановке кровопролития и переходу к политико-дипломатическому решению конфликта.

Хотя мы здесь сталкиваемся с выдачей желаемого за действительное и с типичной для коллективного Запада политикой двойных стандартов — на ту же Украину Франция, напомним, продолжает поставлять и технику, и боеприпасы, хотя логика должна быть точно такой же: отказ Запада от поддержки Киева приблизит мирное урегулирование по причине истощения возможности одной из сторон (в данном случае ВСУ) к оказанию сопротивления — но рациональное зерно в комментарии Макрона имеется.

Причём эта рациональность сильно раздосадовала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвал решение Макрона и тех, кто собирается присоединиться к практике непредоставления Израилю вооружений, «позором». Нетаньяху заявил, что антиизраильские силы в регионе получают вооружения, тогда как Израиль остаётся наедине с этой проблемой.

Вообще, нынешний Израиль всё больше напоминает Украину: и риторикой, и действиями, и своим предназначением. Израиль в нынешней геополитической модели угасания американской гегемонии нужен в качестве прокси для сдерживания ближневосточных государств, и преимущественно Ирана. Украина же выполняет ту же самую задачу, но в Европе — по отношению к России. Оба государства для США являются пешками в геополитической игре и, по всей видимости, до сих пор не отдают себе в этом отчёт.

#политика #боевые действия #израиль #психиатрия #франция #иран #палестина #сектор газа #сирия #ливан
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