Нейтрализация военного потенциала оппонента — ключевая задача в любом вооружённом конфликте.

Стараниями западных спонсоров Украины у ВСУ, вопреки многим бравурным заявлениям отдельных «экспертов», нужды в технике, вооружениях и боеприпасах нет. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто читать сводки Минобороны России и следить за тем, как медленно и сколь большими усилиями даются те скромные продвижения, что имеются на данном этапе конфликта.

При всём этом ВС РФ каждый день без устали наносят удары по складам боеприпасов, аэродромной инфраструктуре, снабжающим военную промышленность Украины объектам энергетики и местам скопления техники. Вот и сегодняшняя ночь не стала исключением: российской армией был произведён масштабный удар с применением беспилотников и баллистических ракет.

Как следует из сводки Минобороны России, удары наносились по топливной базе в районе Одессы, по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов, по центрам управления беспилотниками, а также по скоплениям военной техники и личного состава ВСУ. Всего за сутки авиацией, беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками были нанесены удары по 137 целям.

Следует понимать, что несмотря на то, что Украина обозначила для себя данный конфликт как оборонительный — то есть, в тех границах, которые Киев признаёт как территорию Украины — ВСУ не прекращают наносить террористические с точки зрения международного гуманитарного права удары и по общепризнанной территории России. А за такие действия следует наказание в виде планомерного обесточивания Украины с целью полного лишения её промышленного и, как следствие, военного потенциала. Сохранить свою инфраструктуру Украина могла: для этого надо было всего-навсего исполнять Минские, а затем — Стамбульские соглашения. Но история сослагательного наклонения не терпит, и вина за то, что всё пошло именно по текущему катастрофическому для Украины сценарию, лежит исключительно на киевском политическом руководстве.