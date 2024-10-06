Потому что это не пророчества никакие, а анализ.

В плане колоритности в российской политике не было и, вероятно, не будет политика, равного Владимиру Жириновскому. Стиль изложения им различной информации, опасений и анализа часто становился предметом шуток, но теперь, когда ситуация в мире разворачивается практически точь-в-точь, как описывал Жириновский, резко стало не до шуток, и многие наконец-то начали понимать, что «пророчества» Жириновского — это никакие не пророчества, а анализ, основанный на большом политическом опыте и глубоком понимании геополитической обстановки.

И вот, таким же мнением в комментарии ТАСС поделился депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По словам Фёдорова, Жириновский был очень опытным политиком, поэтому мог «предсказывать» события задолго до их фактического претворения в жизнь. Как отметил депутат, Жириновский был не единственным российским политиком, чей анализ впоследствии подтверждался с высокой точностью: Фёдоров вспомнил про Анатолия Собчака, ещё в самом начале 1990-х предупреждавшего, что если Россия не решит украинский вопрос, то следует ждать большой беды.

Почему проблема Украины не решалась десятилетиями, а всё было пущено на самотёк, учитывая, что все, кто принимали решения, прекрасно знали, к чему всё шло, сейчас уже рассуждать поздно. Наиболее обоснованный аргумент, оправдывающий такое поведение российского политического руководства — это чудовищная слабость России в период с 1990-х по середину «нулевых», которая свои-то интересы отстаивать толком не могла, что уж говорить про влияние на постсоветском пространстве.