Роберт Фицо, напомним, занимает реалистичную и прагматичную позицию по вопросу отношений с РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на жизнь которого за его реалистичную и прагматичную позицию как по вопросу отношений Запада с Россией, так и по вопросу украинского кризиса, уже покушались, не был запуган и продолжает демонстрировать мужество, которое сегодня обязательно необходимо проявлять, если желаешь озвучивать мысли, которые не сходятся с общепризнанными сейчас на Западе «нарративами». Более того, создаётся впечатление, что история с покушением только укрепила осознание Фицо своей правоты.

По крайней мере, такой вывод напрашивается из комментария, который сегодня сделал сам словацкий премьер. По словам Фицо, он размышляет над тем, чтобы поехать в 2025 году в Москву на празднование 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, и что никто не сможет ему в этом помешать.

Здесь следует понимать, что Фицо использовал расхожий термин Вторая мировая война. В России непосредственно окончание Второй мировой войны в сентябре 1945 года не отмечают, потому что для СССР/России ключевой является его основная фаза — Великая отечественная война. Полагаем, Фицо подразумевал, что поедет в Москву на парад Победы 9 мая.

На днях премьер Словакии также отметился заявлением о том, что Россия нужна Евросоюзу, а Евросоюз — России. Мы, конечно, оспорим утверждение о том, что Евросоюз нужен России, поскольку оно крайне неоднозначное: сегодня ЕС не может предложить России ничего того, что Россия не могла бы либо сделать сама, либо получить из других источников. А вот то, что российский рынок и российские энергоресурсы нужны очень большой доле стран Евросоюза — бесспорный факт.