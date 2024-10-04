Версия хорошая. Но основная ли?

Последнее время в мессенджере Telegram наблюдаются периодические серьёзные сбои в работе. Сервис то намертво «висит», то очень сильно «тормозит», не прогружая картинки и уж тем более видео. На момент публикации данной заметки неполадки уже исправлены, хоть и непонятно, сколь серьёзный характер они носят, но пресс-служба Telegram всё-таки сочла необходимым объяснить, с чем эти сбои были связаны.

А связаны они были, что вполне логично, с событиями на Ближнем Востоке, преимущественно в отношении Израиля, Ирана и Ливана. Как пишет новостная служба Telegram, сервис столкнулся с беспрецедентной нагрузкой, но на сегодняшний день все проблемы решены, и работоспособность мессенджера восстановлена.

Следует понимать, что Telegram постоянно набирает популярность, причём последние несколько месяцев он демонстрирует и вовсе взрывной рост охвата аудитории — и всё по причине неадекватных действий политиков коллективного Запада, арестовавших основателя Telegram Павла Дурова за его нежелание предоставлять спецслужбам ключи шифрования для закрытых чатов.

По мнению пользователей, они имеют право на тайну переписки. Безусловно, это мнение они сохраняют ровно до тех пор, пока от этой тайны переписки не пострадают они сами, и тогда мнение поменяется на диаметрально противоположное, но это уже, как вы понимаете, совсем другая история.