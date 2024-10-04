А Западная Украина в курсе, что ей в таком случае нужна будет «помощь»?

Разговоры о том, что Польша мечтает восстановить свои Восточные Кресы, ныне являющиеся западными территориями Беларуси и Украины, ходят уже так давно, что об этом как-то стыдно даже вспоминать. Пока что никакого реального стремления к тому, чтобы силовым способом обрекать себя на неизбежный пятый раздел, в Польше не наблюдается. Тем не менее, президент Беларуси Александр Лукашенко решил предупредить своих соседей по западную границу.

По словам Лукашенко, если Польша задумает вторгнуться в западные регионы Украины, то Беларусь будет оказывать Украине поддержку. Делать это Минск будет не по доброте душевной, а исключительно из практических соображений: дескать, следом за Украиной в прицел Польши попадёт и сама Беларусь.

Каким образом Беларусь может попасть в прицел Польши, учитывая, что РБ находится под российским военным зонтиком в целом и под ядерным зонтиком в частности, это уже, что называется, вопрос для внимательных. Точно таким же вопросом, только уже для особенно внимательных, является вопрос о том, а нужна ли вообще Западной Украине, которая разве что вслух не мечтает попасть под польский протекторат, «помощь» со стороны Беларуси? Ничего хорошего из этого по определению не выйдет: СССР/Россия в своё время позволил себе «освободить» ряд стран восточной и центральной Европы, и кроме фиктивного пояса безопасности, бремени, хлопот и нарастающей ненависти среди «элит» этих стран, впоследствии с удовольствием «назло» вступавших в НАТО, это ничего не дало.