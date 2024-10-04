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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ заявили, что решение об исключении «Талибана» из списка террористов принималось на высшем уровне
Было бы странно, если бы было иначе.

Сегодня директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что вопрос об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций в России находится на завершающих стадиях решения. Понятно, что спонтанно решения такого рода не принимаются, и вот, сегодня специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о том, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций было принято на высшем уровне.

Как добавил Кабулов, сейчас Министерство иностранных дел совместно с ФСБ и другими ведомствами завершают работу над тем, чтобы исключить «Талибан» из вышеуказнаного перечня. Данный процесс должен быть выполнен с учётом российского законодательства, поэтому по щелчку пальцев эта задача не решается и требует времени.

Напомним, что «Талибан» вновь стал руководством Афганистана в 2021 году — после того, как американский военный контингент бежал из страны, забрав с собой, по сути, и тогдашнее официальное правительство Афганистана. Реальность изменилась, и с фактическим руководством государства, нравится оно кому или нет, но нужно работать, тем более что стабильность в Средней Азии — в интересах России.

#россия #политика #афганистан
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