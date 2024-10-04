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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Калуге значительно увеличен выпуск модульных газотурбинных электростанций
Сфера их применения сравнительно узка, но закрывать потребность нужно и там.

Энергетика является важнейшей областью деятельности человечества, поскольку она является первостепенной и ключевой для других отраслей промышленности. И если в урбанизированных регионах с этим всё относительно просто — электрическая и тепловая энергия вырабатываются на специализированных предприятиях — то вот в отдалённых уголках страны всё гораздо сложнее. Для снабжения вахтовых городков используются дизель-генераторные установки либо, если есть такая возможность, модульные газотурбинные электростанции.

Вот о последних и пойдёт речь в данной заметке. Вернее, об их производстве в России, которое вследствие известных событий необходимо наращивать, и чем как раз занимается предприятие «Калужский двигатель». Сегодня предприятие сообщило о том, что в 5,6 раза нарастило производство таких электростанций АГ100СТ400 мощностью 100 киловатт. Здесь, впрочем, необходимо понимать, что столь серьёзный рост обеспечен исключительно за счёт крайне низкого старта: выпуск станций в год пока что всё равно составляет менее тридцати единиц.

Модульная газотурбинная электростанция работает на природном газе и может снабжать энергией потребителей как в умеренных, так и в суровых климатических зонах: от тропиков с температурой воздуха свыше +45 градусов, так и за полярным кругом с температурой ниже -60 градусов.

Основными потребителями таких электростанций в России являются нефте- и газодобывающие компании.

#россия #промышленность #энергетика
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