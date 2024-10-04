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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны ЕС одобрили введение пошлин на китайские электромобили
Мы стесняемся спросить: а граждан стран ЕС спрашивал кто-нибудь? Ведь это же святая святых демократии и свободы.

Эпопея с китайской автомобильной промышленностью, стремительно захватывающей всё новые и новые рынки (в большинстве случаев ничего именно «захватывать» не приходится, но тем не менее), продолжается. Тем не менее, страны коллективного Запада, которые десятилетиями рассказывали сказки про главенство невидимой руки рынка как главной движущей силы всего капитализма, свободы и демократии, на деле-то, как выясняется, совсем не гнушаются демонстрировать, что рука рынка вполне себе видимая и носит на запястье дорогие часы.

Стоило только коллективному Западу получить конкурента в важной промышленной отрасли — автомобильной — как про свободу рынка резко стали забывать, переходя к такой «тоталитарной» практике, как протекционизм. Выражается он в том, что импортируемые в западные страны китайские машины, в данном случае электромобили, будут облагаться значительной пошлиной, которая автоматически делает их гораздо дороже для конечного покупателя, и, как следствие, невыгодной по сравнению с электромобилями западного производства.

Разговоры о необходимости введения пошлин ведутся давно, и вот, сегодня стало известно, что страны-члены ЕС их одобрили: решение получило достаточное количество голосов для того, чтобы приступить к введению тарифов. При всём этом в ЕС отметили, что будут работать с Китаем над тем, чтобы прийти к «альтернативному решению», которое было бы совместимо с принципами Всемирной торговой организации (ВТО).

На самом деле, все эти разговоры в пользу бедных, и скрывается за ними исключительно жёсткие протекционистские меры по сохранению европейской автомобильной отрасли, которая с запредельной скоростью теряет конкурентоспособность по причине отказа от российских энергоносителей и в целом из-за резкого падения спроса вследствие снижения уровня жизни в ЕС. По причинам, связанным с нарушением Западом международных норм, договоров, правил и законов.

#политика #китай #экономика #автомобили #электромобили #евросоюз #психиатрия
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