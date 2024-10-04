Причём разовый, одномоментный.

Начиная специальную военную операцию практически без беспилотников, к тому, что можно назвать её «энд геймом», Россия подошла безусловным лидером в данной сфере. В частности, в зоне боевых действий активно применяются беспилотники-камикадзе «Куб», функциональность которых постоянно совершенствуется.

Так, госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что выпускаемые концерном «Калашников» дроны «Куб» способны наносить разовый, одномоментный групповой удар по противнику. Иными словами, в направлении одной цели могут быть запущены сразу несколько дронов «Куб», которые затем одновременно наносят по ней удар.

Как отметил «Ростех», дроны «Куб» способны работать в разных топографических условиях, и при необходимости могут «кружить» над целью как по одиночке, так и в составе ударной группы.

Производство ударных беспилотников в России постоянно увеличивается. Сколько их сейчас применяется в зоне боевых действий, не счесть.