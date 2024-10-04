По словам главы ФСБ, проработка вопроса о соответствующем действии уже завершается.

На протяжении многих десятилетий движение «Талибан» находится в России (да и много где ещё) в списке террористических организаций. Почему это было так, понять несложно: когда принималось соответствующее решение, власть в Афганистане находилась в руках официального правительства, а представители «Талибана» занимались разве что террористической деятельностью. Да, к официальной афганской власти можно было относиться сильно по-разному, и бегство руководства страны в 2021 году со сдачей государства талибам без боя, тому наглядное свидетельство, но факт оставался фактом.

Сегодняшняя реальность же следующая: «Талибан» является руководством Афганистана, и в интересах России продолжать поддерживать контакт с данным среднеазиатским государством. Поэтому нравится это кому-то или нет, но талибов придётся исключать из списка террористических организаций, тем более что МИД РФ с 2021 года вполне себе активно с его («Талибана») представителями активно взаимодействует, да и те, справедливости ради, отнюдь не против установления порядка в самом Афганистане и легитимизации своей собственной власти на международной арене.

И вот, о том, что в России завершается проработка вопроса об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, заявил сегодня директор ФСБ Александр Бортников. Связано это не только с тем фактом, что с фактической властью Афганистана надо поддерживать диалог, но и, по словам Бортникова, с тем, что «Талибан» проявляет готовность к подавлению деятельности реальных террористических группировок, названия всем хорошо известны.

Следует понимать, что дипломатия — это искусство компромиссов. И если ради достижения государственных интересов приходится закрывать глаза на прошлое «Талибана», то это совсем не высокая цена для обоюдного прогресса.