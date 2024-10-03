Незаконным рестрикциям («санкциям») в современном мире не место. Как и много чему ещё.

В этом месяце в Казани состоится ежегодный саммит государств-членов БРИКС. Темы обсуждений в рамках данного саммита называются максимально обтекаемыми формулировками, однако журналисты возносят грядущую встречу чуть ли не как современную версию Ялтинской конференции — когда боевые действия будут продолжаться ещё много месяцев, и никто не знает, когда конкретно всё закончится, но уже понятно, кто победил и что будет делать дальше.

Скорее всего, в этом месяце БРИКС станет ещё больше. Всего на вступление в данное экономическое объединение, возглавляемое РФ и КНР, выстроилась очередь из нескольких десятков государств. По какому принципу будут отбирать тех, кто расширит (и расширит ли вообще) состав БРИКС в текущем году, неизвестно, но один из ключевых критериев был озвучен сегодня замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

По словам Рябкова, чтобы вступать в БРИКС, государство должно проводить самостоятельный курс развития и быть значимым игроком на международной арене и в своём регионе. Также подразумевается, что страна-член БРИКС будет выстраивать со своими коллегами по объединению взаимовыгодные добрососедские отношения и ни в коем случае не будет присоединяться к политике санкций (незаконных рестрикций).

Проще говоря, непринятие политике санкций — это то условие, которое является обязательным для исполнения в БРИКС. И это, в общем-то, правильно: международные отношения не должны выстраиваться методом кнута. Потому что этот кнут можно и выхватить, хорошенько огрев санкционного агрессора его же собственным оружием. Как, собственно, и произошло в 2014, а потом и в 2022 году и по сей день в отношении Европы.