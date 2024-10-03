Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ заявили, что условием вступления стран в БРИКС является неприсоединение к политике санкций
Незаконным рестрикциям («санкциям») в современном мире не место. Как и много чему ещё.

В этом месяце в Казани состоится ежегодный саммит государств-членов БРИКС. Темы обсуждений в рамках данного саммита называются максимально обтекаемыми формулировками, однако журналисты возносят грядущую встречу чуть ли не как современную версию Ялтинской конференции — когда боевые действия будут продолжаться ещё много месяцев, и никто не знает, когда конкретно всё закончится, но уже понятно, кто победил и что будет делать дальше.

Скорее всего, в этом месяце БРИКС станет ещё больше. Всего на вступление в данное экономическое объединение, возглавляемое РФ и КНР, выстроилась очередь из нескольких десятков государств. По какому принципу будут отбирать тех, кто расширит (и расширит ли вообще) состав БРИКС в текущем году, неизвестно, но один из ключевых критериев был озвучен сегодня замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

По словам Рябкова, чтобы вступать в БРИКС, государство должно проводить самостоятельный курс развития и быть значимым игроком на международной арене и в своём регионе. Также подразумевается, что страна-член БРИКС будет выстраивать со своими коллегами по объединению взаимовыгодные добрососедские отношения и ни в коем случае не будет присоединяться к политике санкций (незаконных рестрикций).

Проще говоря, непринятие политике санкций — это то условие, которое является обязательным для исполнения в БРИКС. И это, в общем-то, правильно: международные отношения не должны выстраиваться методом кнута. Потому что этот кнут можно и выхватить, хорошенько огрев санкционного агрессора его же собственным оружием. Как, собственно, и произошло в 2014, а потом и в 2022 году и по сей день в отношении Европы.

#политика #экономика #санкции #брикс
1
Показать комментарии (1)
В Бельгии на экс-генсека НАТО подали в суд за из-за его поддержки конфликта на Украине
Зеленский опять попросил НАТО начать сбивать российские ракеты над территорией Украины
Минобороны России официально подтвердило установление контроля над Угледаром в ДНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
2
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
14
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
30
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
32
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
17
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
6
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
28
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
33
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
18
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
5

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
20:53
Шеша, ты чтоли? А где табуретка и пачка сигарет с бутылкой пива? Так, стоп, он же на полу стоит, вон и крышечка закатилась)))
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
exdelolz
20:52
Ради 5090 придётся минимум 250к отложить. Но этого стоит того.
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
Антон Тутынин
20:51
Вряд ли) На топе обещают двойной разъём питания, тут такой не влезет🤣🤣🤣
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
salexa
20:46
В этой связи, ликвидация террористической ОПГ Украина безусловно необходима, ибо эта смесь, которую Коломойский назвал - жидобандеровцы, не должна существовать
Франко-немецкая группа KNDS объявляет о создании дочерней компании в Украине
Лариса Ивановна
20:41
а как же тогда шпионить за россиянами, если кирпич ?
Google вновь оштрафовали в России за отказ удалять запрещённый контент
nalimezzz29
20:38
Одно другому не мешает...
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
Евгений Криворучко
20:37
Генерация кадров столько артефактов создаёт, что лучше в 30фпс играть, чем с артефактами (
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
Лариса Ивановна
20:37
Эрджепердовичу по губам провели
В МИД РФ заявили, что условием вступления стран в БРИКС является неприсоединение к политике санкций
Валерий Агапов
20:36
Лучше 100 миллиардов, а то всем не хватит. Одна взятка - 1 млрд. (хоть и рублей)
Россия инвестирует $2,54 миллиарда в развитие полупроводников
Aslan Heroes
20:31
Нинтендо конченная компания.
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем