Де-факто это случилось ещё несколько дней назад.

Как вы могли привыкнуть за время украинского кризиса, фактический и подтверждённый Москвой факты установления российской армией контроля за теми или иными населёнными пунктами — это даты зачастую сильно разные. Средства массовой информации выдают сведения сразу, тогда как Минобороны России сначала удостоверяется в том, что населённый пункт действительно перешёл под российский контроль, и в нём нейтрализованы все очаги сопротивления.

Так, буквально только что МО РФ подтвердило факт освобождения города Угледар в Донецкой Народной Республике. Формально же данное событие состоялось ещё несколько дней назад. Как отметило российское оборонное ведомство, основную работу по освобождению Угледара выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Напомним, что Угледар являлся одной из так называемых «фортець» ВСУ: город был очень серьёзно укреплён, и украинские войска сдерживали атаки ВС РФ на протяжении двух с половиной лет. Но истощение, которое испытывают ВСУ, рано или поздно должно было начать приносить плоды, и вот, штурм Угледара занял, по сути, всего несколько недель: населённый пункт сначала взяли в огневой мешок, после чего начали завязывать на этом мешке узелок.