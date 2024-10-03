Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны России официально подтвердило установление контроля над Угледаром в ДНР
Де-факто это случилось ещё несколько дней назад.

Как вы могли привыкнуть за время украинского кризиса, фактический и подтверждённый Москвой факты установления российской армией контроля за теми или иными населёнными пунктами — это даты зачастую сильно разные. Средства массовой информации выдают сведения сразу, тогда как Минобороны России сначала удостоверяется в том, что населённый пункт действительно перешёл под российский контроль, и в нём нейтрализованы все очаги сопротивления.

Так, буквально только что МО РФ подтвердило факт освобождения города Угледар в Донецкой Народной Республике. Формально же данное событие состоялось ещё несколько дней назад. Как отметило российское оборонное ведомство, основную работу по освобождению Угледара выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Напомним, что Угледар являлся одной из так называемых «фортець» ВСУ: город был очень серьёзно укреплён, и украинские войска сдерживали атаки ВС РФ на протяжении двух с половиной лет. Но истощение, которое испытывают ВСУ, рано или поздно должно было начать приносить плоды, и вот, штурм Угледара занял, по сути, всего несколько недель: населённый пункт сначала взяли в огневой мешок, после чего начали завязывать на этом мешке узелок.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский опять попросил НАТО начать сбивать российские ракеты над территорией Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
2
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
12
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
9
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
27
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
16
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
6
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
26
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
28
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
17
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
5

Сейчас обсуждают

nonses84
17:29
Я тебе больше скажу, олени из секты синих считают это фичей и если проц деградировал, значит ты избранный и тебе улыбается удача. Просто идут и покупают новый 🤣
Похоже, микрокод 0x12B может стать окончательным решением проблем процессоров Intel Core 13/14
nonses84
17:12
Ещё один олень продажный!
В режимах с ограниченным TDP процессор Intel Lunar Lake значительно превосходит конкурентов в играх
Тилька
17:11
200? Готовьте сразу 300 и цена не упадет на нее.
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
nonses84
17:10
Что за гавно я тут ща прочитал, откуда этот Эксель? Это ж сколько нужно было заплатить за то чтобы написать этот бред?
Твердотельный натриевый аккумулятор компании Altech Batteries демонстрирует стабильную работу
Виктор Тетерин
17:10
"Видеокарта получила нулевой прирост быстродействия по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti, но не подешевела от этого ни на рубль. А между тем здесь также доступно всего 8 Гб памяти, а разработчик предлаг...
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
Crashtest
17:05
130к и кэшбек 30%.
За первую неделю предзаказы PS5 Pro в М.Видео-Эльдорадо превзошли прогнозы в 3 раза
Бот_Пригожина_03081
16:57
RTX 5090 Paper Edition?
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
OgoGoLog
16:49
Гы, это прикол уровня кастомной PS4 в стиле кибербаг 2077. Приставка есть, а рабочей игры на ней - нет. xD
MSI показала кастомную видеокарту S.T.A.L.K.E.R. 2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM Еdition
Кирилл Катровский
16:41
> Чимбал не осилил Linux > Чимбал решил, что это Линукс неправильный > Чимбал решил сделать свой Линукс > Чимбал настроил другой дистрибутив под себя > Чимбал ворчит, что этот дистрибутив делали рукож...
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
Кирилл Катровский
16:38
Лол, он даже в git пушит через гуй.
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем