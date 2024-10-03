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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый генсек НАТО пообещал Украине больше помощи в кратчайшие сроки
Это, интересно, как, учитывая тотальное истощение арсеналов коллективного Запада?

Западные функционеры весьма забавны: вроде бы лицо меняется, а то, что оно говорит, остаётся прежним. Безусловно, коллективно-западные «элиты» специально «выращиваются» именно такими, чтобы продвигать интересы угасающего гегемона, и не является исключением и администрация Североатлантического альянса. Так, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сменивший 1 октября на данном посту Йенса Столтенберга, свой первый зарубежный визит в новой должности сделал, куда бы вы подумали, правильно, на Украину, в Киев.

В рамках этого визита Рютте уже встретился с исполняющим обязанности вследствие утраты легитимности по причине отмены проведения выборов президентом Украины Владимиром Зеленским, и в ходе пресс-конференции по итогам этой встречи заявил, что НАТО «усердно работает» над предоставлением Украине большего объёма военной помощи в как можно более сжатые сроки.

Как отметил Рютте, Украина срочно нуждается в поддержке, и альянс делает всё возможное, чтобы «больше и быстрее» ей предоставить.

Мы, конечно, не знаем, как генсек НАТО собрался исполнять это обещание, учитывая тот факт, что военные арсеналы в рамках беспрецедентной поддержки Западом Украины истощены не то что в Европе, а даже в США, о чём говорят уже не просто военные аналитики, но и непосредственно кадровые военные в том же Пентагоне. Никакого реального расширения военной промышленности на Западе не происходит, просто потому что это не компьютерная игра, и в одночасье подобные действия не осуществляются — на них нужны даже не годы, а десятилетия. Так что не вполне понятно, за счёт чего Рютте вознамерился продолжать оказывать Киеву военную поддержку.

Уже неоднократно отмечалось, что лучший в первую и последнюю очередь для Украины вариант — это согласиться на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на любых условиях. Ничего хорошего для Украины затягивание боевых действий не несёт, а для коллективного Запада беспрецедентное влезание в данный кризис и вовсе чревато апокалиптическим сценарием. Это никогда не следует забывать, и ни в коем случае нельзя принимать геополитические решения в расчёте на то, что геополитический противник блефует. Это всегда заканчивается катастрофой, и исключений история пока ещё не знает.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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