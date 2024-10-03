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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли удары по объектам энергосистемы Украины
Результаты применения тактики тысячи порезов по отношению к энергосистеме Украины сложно оценить.

Лишение государства-противника возможности обеспечивать производство средств поражения — это основа основ военной науки. Имея все возможности добиться этого результата, российская армия по причинам, которые ещё долго не будут рассекречены, проявляет поразительную мягкость в деле решения данной задачи. Как вы знаете, на сегодняшний день военное производство Украины сведено разве что к ремонту подбитой техники и к «кустарному» производству беспилотников из завезённых с Запада и Востока комплектующих. И чтобы эту деятельность прекратить, необходимо планомерно заниматься лишением Украины её энергетического потенциала, потому что нет энергии — нет промышленности.

Массированных и групповых ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины ВС РФ не наносили же полтора месяца, но вот точечно в отдельных регионах и населённых эти удары продолжают наноситься. В частности, сегодня Минобороны России сообщило о том, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллеристы нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим деятельность ВСУ.

В каких конкретно регионах и в районах каких населённых пунктов происходило это поражение объектов энергосистемы, впрочем, не уточняется. Здесь необходимо понимать, что при всей тяжести последствий уничтожения энергосистемы Украины для простых граждан этого государства, перед Россией стоит весьма простой выбор без выбора: либо оставлять энергосистему и, тем самым, позволять ВСУ наносить ущерб российской инфраструктуре и частной собственности, либо производить деэлектрификацию Украины. К сожалению, киевское политическое руководство собственноручно взяло курс на «инфраструктурную войну» с военной сверхдержавой, обладающей в сотни раз большим потенциалом, и не стремится ни к какому реалистичному дипломатическому урегулированию, и винить в происходящем гражданам Украины следует только его.

#россия #украина #политика #боевые действия
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