Спрос на данную продукцию растёт, и его необходимо удовлетворять.

Как вы прекрасно знаете, авиационная промышленность это крайне сложная область машиностроения, которая подразумевает чёткую как часы работу всех смежных отраслей промышленности. Все «смежники» должны поставлять свою продукцию в требуемых количествах и требуемого уровня качества. В условиях, когда Россия наращивает численность своих вооружённых сил, вместе с ними наращивая и техническое оснащение армии, нет ничего удивительного в том, что спрос на всю продукцию военно-промышленного комплекса сегодня, учитывая его круглосуточную усиленную работу, запределен.

Не является исключением и концерн «Калашников», выпускающий помимо стрелкового вооружения также массу полезнейшей для вооружённых сил продукции военного назначения. В частности, сегодня пресс-служба предприятия сообщила о том, что «Калашников» увеличивает производство авиационных пушек ГШ-301 для истребителей и бомбардировщиков. По сравнению с 2023 годом, добавляет концерн, объём заказов увеличился «кратно».

Авиационная пушка ГШ-301 калибра 30 мм применяется на истребителях МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35, а также на бомбардировщиках Су-34. Была разработана в начале 1980-х и принята на вооружение в 1983 году, завоевав славу точного и скорострельного авиационного орудия.

Насколько данное оружие актуально в современных реалиях, сказать сложно: воздушных боёв на таком расстоянии, на котором цель можно поразить из авиапушки, давным-давно нет и не предвидится. Тем не менее, в стандартное вооружение самолётов ГШ-301 входит, а это значит, что её нужно производить.