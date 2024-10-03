Дело было на Донбассе.

Если какие-то конкретные типы или системы вооружений и стали «game changer’ами» в рамках специальной военной операции, то это отнюдь не переданные в ведение вооружённых сил Украины РСЗО HIMARS и уж тем более не ПТРК Javelin, а проверенные советские/российские авиабомбы, которые экипируют унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) для повышения дальности и точности.

Активно эти модифицированные авиабомбы стали применяться примерно в начале 2023 года, ну а к сегодняшнему дню их применение стало каждодневным: авиационными ударами поражаются как склады боеприпасов ВСУ, так и места скопления военной техники и личного состава. По причинам, связанным с тактико-техническими характеристиками данных планирующих авиабомб, применять их можно, по сути, только на глубину нескольких десятков километров от линии боевого соприкосновения. Тем не менее, этой дальности хватает, чтобы наносить постоянно накапливающийся ущерб, который для ВСУ уже становится критическим. Так, сегодня Минобороны России показало кадры удара тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000 по складу боеприпасов ВСУ.

Удар произошёл в районе населённого пункта Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР). Необходимо отметить, что на сегодняшний день ФАБ-3000 является самой тяжёлой из применяемых в зоне специальной военной операции авиационных бомб. Критики и эксперты, просиживающие свои военно-аналитические способности на мягких диванах, считают, что гораздо эффективнее наносить удары несколькими авиабомбами меньшей мощности, но бытует мнение, что военному командованию всё-таки виднее.