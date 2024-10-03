Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ПВО отразила массированный удар БПЛА ВСУ по объектам на территории РФ
Перехвачено и уничтожено 113 беспилотников. Кто заявляет про 200 с лишним — врут и не исправляются.

Несмотря на то, что ВС РФ постоянно, каждый день наносят удары по складам и цехам по производству беспилотников на территории Украины, накопительный эффект данных ударов пока не достигнут, и БПЛА продолжают запускаться в направлении общепризнанной территории России, не являющейся зоной боевых действий в рамках текущего вооружённого конфликта с Украиной. С точки зрения международного гуманитарного права такие атаки являются террористическими по своей сути, и Минобороны России всегда классифицирует их именно так.

И вот, сегодня ночью по территории РФ было запущено больше сотни беспилотников: только перехваченных и уничтоженных БПЛА российское оборонное ведомство насчитало 113 единиц. Львиная доля БПЛА — 75 штук — была перехвачена над Белгородской областью. Ещё 25 уничтожили над Воронежской областью и 14 — над Курской областью. Один дрон также залетел в Брянскую область, где был быстро перехвачен.

Судя по отсутствию в тематических группах в социальных сетях истерических воплей и видеофактов повреждения дронами чего-то ценного, российская противовоздушная оборона на сей раз отработала на «отлично с плюсом».

Тем не менее, фактор угрозы атак БПЛА с территории Украины сохраняется. Как мы уже отмечали неоднократно, решить эту проблему раз и навсегда можно только посредством полной деэлектрификаици Украины. Нет электроэнергии — нет никакой промышленности, а она сейчас на Украине, и это ни для кого не секрет, трудится преимущественно на военные нужды, и представляет собой разрозненные кустарные производства дронов, расположенные в подвалах социально значимых и неприкосновенных с точки зрения российского политического руководства зданий. Безусловно, деэлектрификация приведёт к большим страданиям и неудобствам для мирного украинского населения, но здесь перед нами классическая дилемма, когда отсутствует условно «хорошее» решение проблемы: оставлять Украине энергосистему — это обрекать жителей приграничных с Украиной регионов на постоянные тревоги и обстрелы, ликвидировать энергосистему — обрекать мирных украинцев на проблемы. Здесь нужно правильно расставлять приоритеты и со здоровым цинизмом понимать, что безопасность собственных граждан важнее удобств граждан другого государства.

#россия #украина #политика #боевые действия #бпла #дроны #беспилотники
+
Написать комментарий (0)
В западной прессе признали невиданные с начала СВО темпы продвижения ВС РФ на Донбассе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
11
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
33
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
27
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
14
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
9
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
5
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
7
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
5

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:09
воттут ты ошибаешься.на этом сайте активно опускают давно зеленых,вас тут меньшинство и вас дебилов по пальцам пересчитать можно.один другого чудесатее.у одного 3050 с ой 3 тянет все с мылом,у другого...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Vergo
13:06
Но просто много, а очень много. В РФ очень много весьма богатых людей. Им эта ВК за 2к5 и даже за 3к - все равно как пачку сигарет купить. Это они в 2024 году за первое полугодие купили 560 000 легков...
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
Nvidia&Intel Hater
13:06
спайдер и ретчет на одном движке кстати насколько помню
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
El Grechko
13:00
Знаешь, дочка, иногда банан - это просто банан. Как бы пользователей нвидия по статистике в 10 раз больше чем красножопиков. Конечно, доля идейных среди них меньше, но в общем я не удивлюсь, если реал...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Nvidia&Intel Hater
12:57
то что вы тупые как пробки,хуже даже -никто не ставит под сомнение,кто там мгновенно вчера вдуплил 5 минусов именно мгновенно Чезарину .я не в курсе.думаю или ты или обоссанец кламвульва,а себе вы не ...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
El Grechko
12:56
Чувак, ты мне вот что объясни, если ты считаешь, что ничего плохого не делаешь, то зачем ты считаешь чужих твинков? Или типа это плохо, когда этим занимается твой воображаемый враг "клоун с 3050", а к...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
linux4ever
12:52
13 и 10 разница довольно большая, да и что-то хорошо помнить с тех времён это такое.
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
El Grechko
12:50
Т.е. зелёные не только нечестные, но и тупые, не догадались себе плюсиков поставить? Нет уж, клован. Твоя версия о существовании какого-то зелёного минусовщика, который годами тебя минусует, но у тебя...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
El Grechko
12:47
Мда.... Давай объясню тебе как логика работает. Если ты не согласен с чьим-то утверждением, это вовсе необязательно он дурак, возможно дурак как раз ты. Особенно если всё что у тебя есть - это вера. D...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Nvidia&Intel Hater
12:47
где я сказал что себе зеленый поставил плюсы?? ты читать умеешь ?? я сказал что вы минусите активно с ботов,но не про плюсы себе
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем