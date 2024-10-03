Перехвачено и уничтожено 113 беспилотников. Кто заявляет про 200 с лишним — врут и не исправляются.

Несмотря на то, что ВС РФ постоянно, каждый день наносят удары по складам и цехам по производству беспилотников на территории Украины, накопительный эффект данных ударов пока не достигнут, и БПЛА продолжают запускаться в направлении общепризнанной территории России, не являющейся зоной боевых действий в рамках текущего вооружённого конфликта с Украиной. С точки зрения международного гуманитарного права такие атаки являются террористическими по своей сути, и Минобороны России всегда классифицирует их именно так.

И вот, сегодня ночью по территории РФ было запущено больше сотни беспилотников: только перехваченных и уничтоженных БПЛА российское оборонное ведомство насчитало 113 единиц. Львиная доля БПЛА — 75 штук — была перехвачена над Белгородской областью. Ещё 25 уничтожили над Воронежской областью и 14 — над Курской областью. Один дрон также залетел в Брянскую область, где был быстро перехвачен.

Судя по отсутствию в тематических группах в социальных сетях истерических воплей и видеофактов повреждения дронами чего-то ценного, российская противовоздушная оборона на сей раз отработала на «отлично с плюсом».

Тем не менее, фактор угрозы атак БПЛА с территории Украины сохраняется. Как мы уже отмечали неоднократно, решить эту проблему раз и навсегда можно только посредством полной деэлектрификаици Украины. Нет электроэнергии — нет никакой промышленности, а она сейчас на Украине, и это ни для кого не секрет, трудится преимущественно на военные нужды, и представляет собой разрозненные кустарные производства дронов, расположенные в подвалах социально значимых и неприкосновенных с точки зрения российского политического руководства зданий. Безусловно, деэлектрификация приведёт к большим страданиям и неудобствам для мирного украинского населения, но здесь перед нами классическая дилемма, когда отсутствует условно «хорошее» решение проблемы: оставлять Украине энергосистему — это обрекать жителей приграничных с Украиной регионов на постоянные тревоги и обстрелы, ликвидировать энергосистему — обрекать мирных украинцев на проблемы. Здесь нужно правильно расставлять приоритеты и со здоровым цинизмом понимать, что безопасность собственных граждан важнее удобств граждан другого государства.