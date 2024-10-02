Некоторое время назад основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, или, как он себя именует для западной публики, Поль Дю Ров, заявил о том, что в пользовательское соглашение сервиса включены изменения, подразумевающие право Telegram передавать властям требующих того государств IP-адреса и номера телефонов пользующихся мессенджером преступников.
Данное известие устроило большой переполох среди тех, кто не понимают, что конкретно они и их «тайные» переписки с любовницами в Telegram никого не интересуют и интересовать не будет. Тем не менее, Дуров посчитал необходимым внести некоторую ясность в произошедшее.
По словам Дурова, Telegram сотрудничает с властями разных стран с 2018 года, передавая им сведения о преступниках, пользующихся сервисом. В числе этих сведений, собственно, и есть IP-адреса и номера телефонов.
Как быть с теми, кто пользуются Telegram через «подставные» SIM-карты и пользуются VPN для сокрытия IP-адреса, Дуров не отметил.