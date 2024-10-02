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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дуров заявил, что Telegram уже с 2018 года передаёт властям разных стран сведения о преступниках
Захочешь работать — будешь делать всё, что тебе скажут. Это даже не теорема, это аксиома.

Некоторое время назад основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, или, как он себя именует для западной публики, Поль Дю Ров, заявил о том, что в пользовательское соглашение сервиса включены изменения, подразумевающие право Telegram передавать властям требующих того государств IP-адреса и номера телефонов пользующихся мессенджером преступников.

Данное известие устроило большой переполох среди тех, кто не понимают, что конкретно они и их «тайные» переписки с любовницами в Telegram никого не интересуют и интересовать не будет. Тем не менее, Дуров посчитал необходимым внести некоторую ясность в произошедшее.

По словам Дурова, Telegram сотрудничает с властями разных стран с 2018 года, передавая им сведения о преступниках, пользующихся сервисом. В числе этих сведений, собственно, и есть IP-адреса и номера телефонов.

Как быть с теми, кто пользуются Telegram через «подставные» SIM-карты и пользуются VPN для сокрытия IP-адреса, Дуров не отметил.

#telegram
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