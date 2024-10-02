Это называется конфликт на истощение. Надо не на карты смотреть с умным видом, а глядеть в корень.

Когда осенью 2022 года российское военное руководство заявило о переходе конфликта на Украине в стадию войны на истощение ВСУ и финансирующего их коллективного Запада, а именно этим и является объявленная тогдашним командующим специальной военной операцией генералом армии Сергеем Суровикиным политика «перемалывания» противника, многие ехидно смеялись. Теперь, по прошествии двух лет, когда потенциал ВСУ «перемолот», а возможности Запада по обеспечению Украины военной техникой истощены до критического уровня, что подтверждают сами западные (американские) военные деятели, тем же самым людям уже не до смеха.

Вооружённые силы России сейчас продвигаются на всех имеющих на данный момент для них значение участках линии боевого соприкосновения, и наиболее успешными эти действия являются на основном направлении боевых действий — на Донбассе. И вот, данный неоспоримый факт начинают напрямую упоминать в западной прессе. Так, аналитик Black Bird Group Паси Паройнен в комментарии для The Washington Post заявил, что российская армия продвигается на Донбассе «невиданными темпами» с момента начала боевых действий. В числовом выражении, добавил Паройнен, это означает 823 квадратных километра территории.

Хоть мы наблюдаем очередную попытку западной прессы свести успехи к территориальным приобретениям, но российское политическое руководство неоднократно повторяло, что специальная военная операция — это конфликт не про территориальные завоевания, а про демилитаризацию Украины. И экспертам в западной прессе следовало бы это как минимум знать, и глядеть в корень ситуации в зоне конфликта.

При этом Паройнен всё-таки преувеличивает, заявляя, что с самого момента начала специальной военной операции таких темпов продвижения ВС РФ на Донбассе не было. Как раз-таки именно в первые недели конфликта все основные территориальные приобретения и были достигнуты: это уже потом данные боевые действия перешли в категорию конфликта на истощение.