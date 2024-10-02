Конечно, уровень не советский (прежнего уровня и на Западе даже близко нет), но все поставленные задачи он позволяет выполнять.

Когда мы рассуждаем на тему того, что западная разведка полностью и во всех без исключения аспектах просчиталась относительно российского потенциала в военной, экономической, промышленной и дипломатической сферах, мы говорим это не просто с целью потешить патриотические чувства. Данный факт пусть и косвенно, но всё же подтверждают и сами западные ведомства. В частности, сегодня помощник министра обороны США по направлению международной безопасности Селест Уолландер отметила способность России к «обучению и адаптации» в условиях украинского кризиса.

Так, по словам госпожи Уолландер, российский оборонно-промышленный комплекс сохраняет высокие темпы производства, не только обеспечивая текущие потребности ВС РФ, но и восстанавливая российский потенциал «на европейском театре военных действий». Как отметила Уолландер, речь о советских темпах производства, конечно, не идёт (уровня военной промышленности времён Холодной войны и на Западе-то давным-давно нет в помине), но все российские потребности полностью покрываются, причём с избытком.

Также в Пентагоне добавили, что российская экономика полностью сохранила работоспособность. Проще говоря, американское оборонное ведомство, которое ещё сохранило способность трезво оценивать ситуацию, а не просто повторять «нарративы» американского неоконсервативного истеблишмента, которые бесконечно далеки от реальности.