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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили, что российская оборонная промышленность демонстрирует высокие темпы производства
Конечно, уровень не советский (прежнего уровня и на Западе даже близко нет), но все поставленные задачи он позволяет выполнять.

Когда мы рассуждаем на тему того, что западная разведка полностью и во всех без исключения аспектах просчиталась относительно российского потенциала в военной, экономической, промышленной и дипломатической сферах, мы говорим это не просто с целью потешить патриотические чувства. Данный факт пусть и косвенно, но всё же подтверждают и сами западные ведомства. В частности, сегодня помощник министра обороны США по направлению международной безопасности Селест Уолландер отметила способность России к «обучению и адаптации» в условиях украинского кризиса.

Так, по словам госпожи Уолландер, российский оборонно-промышленный комплекс сохраняет высокие темпы производства, не только обеспечивая текущие потребности ВС РФ, но и восстанавливая российский потенциал «на европейском театре военных действий». Как отметила Уолландер, речь о советских темпах производства, конечно, не идёт (уровня военной промышленности времён Холодной войны и на Западе-то давным-давно нет в помине), но все российские потребности полностью покрываются, причём с избытком.

Также в Пентагоне добавили, что российская экономика полностью сохранила работоспособность. Проще говоря, американское оборонное ведомство, которое ещё сохранило способность трезво оценивать ситуацию, а не просто повторять «нарративы» американского неоконсервативного истеблишмента, которые бесконечно далеки от реальности.

#россия #сша #политика #экономика
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