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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Ульяновском автозаводе будут производить рамы для грузовиков Sollers Argo
Потому что платформа востребованная, а мощностей не так много, как нужно.

Сегмент лёгких грузовых автомобилей (коммерческих) в России был преимущественно занят «ГАЗелями» и Hyundai Porter. После того как последний ушёл с российского рынка в нарушение договоров по причине присоединения Южной Кореи к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»), предложение в данном сегменте сократилось.

И на освободившееся место попали грузовички россий ской марки Sollers, представляющей собой ребрендинг коммерческих автомобилей одного из китайских производителей. В частности, модель Argo пользуется большим спросом, за которым не поступает производитель. По этой причине сегодня стало известно о том, что рамы Sollers Argo будут дополнительно собирать на мощностях Ульяновского автомобильного завода (УАЗ).

Серийное производство рам планируют начать в конце ноября, постепенно перейдя к значению в 11,5 тысяч рам в год. Уровень локализации Sollers Argo при этом, если выражаться откровенно, околонулевой.

Здесь необходимо понимать, что пока что выбирать не приходится: экономика должна продолжать работать, и если для этого придётся бросаться в объятия к Китаю, то это вынужденная, но, хотелось бы верить, крайне временная мера.

#россия #автомобили #промышленность #sollers
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