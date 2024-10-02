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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израиль внёс Генсека ООН в список нежелательных персон
Иерусалим пошёл вразнос. От очень большой уверенности в себе, естественно. Как вы могли подумать иначе?

То, как ведёт себя Израиль последний год, вы хорошо знаете: изображает из себя центр силы на Ближнем Востоке, а когда ему напоминают, что это не совсем так, то начинает сильно обижаться. В частности, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш неоднократно высказывал обеспокоенность эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и вполне недвусмысленно намекал на то, что весь арабский мир не просто так ополчился на Израиль.

Естественно, официальный Иерусалим всячески выражает недовольство этими комментариями генсека ООН, поэтому сегодня объявил его персоной нон грата (нежелательной персоной). На каком основании Израиль позволяет себе действия такого рода, вопрос риторический. Вообще, так себя ведут государства, руководство которых понимает, что делает что-то противозаконное, а затем изображает из себя жертву агрессии.

Напомним, что вчера Иран в ответ на «нарушающие суверенитет Ирана» действия Израиля нанёс по последнему массированный удар баллистическими ракетами. Хоть Иерусалим и будет изо всех сил отрицать очевидное, но ущерб был нанесён значительный, и теперь Израиль официально объявил о том, что Иран получит «ответ» на ответ — в том виде и в момент, когда и как Израиль сочтёт это необходимым.

Опять же, перед нами процесс сохранения Израилем своего лица, и остановиться действующее политическое руководство страны попросту не может, хоть оно и само во многом (преимущественно) виновато в том, что вокруг него происходит.

#политика #израиль #психиатрия
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