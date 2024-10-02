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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России представили концепт пассажирского поезда на водородных топливных элементах
Поезд, исходя из его технических характеристик, явно будет использоваться как замена дизельным локомотивам. Если вообще будет.

Идея использования водорода в качестве абсолютно экологически чистого топлива зародилась в головах учёных, как вы понимаете, давно. Реализации данной идеи мешают два фактора: во-первых, сжиженный водород остаётся таковым только при температуре, близкой к абсолютному нулю, что экономически нецелесообразно, а во-вторых, он крайне взрывоопасен.

Не так давно — в исторической, понятно, перспективе — была разработана перспективная технология водородных топливных элементов, которые действительно имеют шанс стать топливом будущего. Пока что техника на водородных топливных элементах это преимущественно концепты, и не является исключением и железнодорожный транспорт. В частности, сегодня Трансмашхолдинг, занимающийся производством локомотивов и вагонов, в рамках Дальневосточного энергетического форума продемонстрировал концепт пассажирского поезда на вышеуказанном виде топлива.

Концепт весьма скромен по всем техническим характеристикам. Так, поезд состоит всего из двух или трёх вагонов, причём его запас хода обратно пропорционален его размерам. Так, трёхвагонный поезд может преодолеть 805 километров (725 км на водородном топливе и 80 км на аккумуляторах), а двухвагонный — 527 километров (487 км на водородном топливе и 40 км на аккумуляторах).

Нетрудно догадаться, что данный концепт целесообразно претворять в жизнь только для замены дизельных поездов, на которых рабочие перевозятся на удалённую от населённых пунктов вахтовую работу. Проще говоря, сфера применения данного поезда на водородных топливных элементах крайне ограничена и не имеет большого смысла. По крайней мере, на данном этапе развития технологий.

#россия #промышленность
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