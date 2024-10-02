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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ признали отступление из Угледара под натиском ВС РФ
Как справедливо уточняется, делать это надо было давным-давно.

Поведение украинского военного-политического руководства настолько лишено не то что стратегической (об этом даже речи нет), но даже тактической логики, что иногда возникают большие вопросы относительно того, в чьих интересах они вообще действуют. Бесконечные удержания каждого клочка территории, которые в итоге становятся участками интенсивной демилитаризации, приказы удерживать терпящие очевидный обвал участки линии боевого соприкосновения — всё это действия, которые в конечном счёте критически истощают ВСУ, причём имеют накопительный эффект.

Вчера вечером стало известно о полном установлении ВС РФ контроля над важным населённым пунктом Угледар, который ВСУ успешно удерживали на протяжении двух с половиной лет. Накапливающееся истощение, впрочем, работает безотказно, и в итоге гарнизон Угледара утратил возможность сопротивляться. Минобороны России данный факт пока не подтверждает, зато факт оставления населённого пункта подтверждают вооружённые силы Украины, со ссылкой на которых соответствующей информацией начали делиться украинские и западные средства массовой информации.

Разумеется, и на Украине, и на Западе уже пошёл «антикриз» на тему Угледара, и что город якобы не имел никакого стратегического значения. Если не имел, то зачем было его удерживать в течение всех этих лет, вопрос, как вы понимаете, для внимательных.

#россия #украина #политика #боевые действия
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