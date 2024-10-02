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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Росстандарт отозвал из-за дефектов 1 858 автомобилей XCITE X-Cross, собранных на заводе в Петербурге
Накосячил производитель в период с ноября прошлого по май текущего года.

Автомобильное производство, если оно хочет быть конкурентным, это «история» про контроль, контроль, контроль и ещё раз контроль всего и вся, что только происходит в процессе производства «самоходной кареты». По всей видимости, на предприятии в Петербруге, которое занимается сборкой автомобилей XCITE модели X-Cross, с этим столпом всего автомобилестроения вышла серьёзная накладка, поскольку сегодня Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало об отзыве 1 858 автомобилей XCITE X-Cross, собранных в Санкт-Петербурге на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург».

Как уточняет ведомство, 1 150 автомобилей данной марки и модели имеют проблемы с работой микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС», что ведёт к отсутствию возможности голосовой связи с экстренными службами в случае необходимости. У остальных 708 автомобилей имеются проблемы с проводом датчика скорости передних левого и правого колеса. Это, как вы понимаете, куда более серьёзная проблема, чем отсутствие голосовой связи с экстренной службой, ведь с этими датчиками работают антиблокировочная система тормозов и система стабилизации курсовой устойчивости.

В обоих случаях речь идёт об автомобилях, выпущенных в период с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года. Проще говоря, отсутствие контроля на предприятии продолжалось больше полугода. VIN-коды затронутых проблемой автомобилей размещены на портале Росстандарта, так что если вы являетесь счастливым обладателем одного из этих транспортных средств, то не стоит медлить. Как мы уже отметили, если нарушение работы голосовой связи «ЭРЫ-ГЛОНАСС» это мелочь, которая вряд ли когда-нибудь кому-нибудь пригодится, то вот ошибки в работе системы стабилизации курсовой устойчивости по причине неправильного съёма показаний скорости колёс могут очень плохо закончиться, особенно зимой.

#россия #автомобили #промышленность
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