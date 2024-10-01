По крайней мере, об этом заявил председатель правительства РФ.

После того как Ericsson, Nokia и другие ушли в 2022 году с российского рынка, тем самым нарушив свои обязательства, перед российским политическим руководством встала ещё одна задача в рамках импортозамещения: наладить производство собственных базовых станций сотовой связи стандартов 4G и 5G.

Данный процесс, как вы прекрасно понимаете, крайне небыстрый, ведь необходимо создать целую собственную отрасль, у которой при этом будет заведомо ограниченный по ёмкости рынок, но выполнять его необходимо. Пока что данная задача выполняется хотя бы на уровне программного обеспечения, и о том, что соответствующие базовые станции сотовой связи в России скоро начнут выпускаться серийно, заявил сегодня председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Следует не забывать тот факт, что сотовая связь сегодня это не только (и не столько) голосовые GSM-вызовы, сколько мобильный интернет, обеспечивающий полную коммуникацию в любой точке покрытия. В российских реалиях базовых станций нужно много, очень много, тем более что и старые постепенно выводятся из эксплуатации по причине как физического, так и, в первую очередь, морального устаревания.