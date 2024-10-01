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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
Исследовательский проект: Leopard 2A6. Учёных задействовано: 255. Статус исследования: Превосходно.

Как показала практика, танки в современных конфликтах высокой интенсивности при примерно равных технических возможностях (и совершенно не важно, как эти равные технические возможности достигаются) — это техника прошлого, и в лучшем случае применяется как дополнительная артиллерийская установка. Облик конфликта изменён навсегда, равно как навсегда развеян и миф о превосходстве западной военной техники. И чтобы развеять его окончательно, сегодня на Уралвагонзавод привезли один из подбитых в зоне проведения специальной военной операции немецких танков Leopard 2A6.

Как отметило предприятие, «Леопарда» разберут («препарируют узлы, системы и агрегаты»), а затем дадут оценку военно-технического уровня всех систем захваченного танка. В теории, это поможет лучше узнать устройство танка и с ещё большей эффективностью уничтожать его в перспективе.

Германия передала в пользу ВСУ несколько десятков танков Leopard 2 разных модификаций, включая самую современную — A6. Собственно, нет ничего удивительного в том, что специалистов Уралвагонзавода устаревшие модификации данной боевой машины не особо интересуют.

#россия #танки #промышленность #leopard 2
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ALFik
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DTS
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UFO эх, ностальгия. :)
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
Nvidia&Intel Hater
22:54
ничего он не покупал.это Кламвульва-Беринган -известный пит бол с 3050
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