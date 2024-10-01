Это в любом случае бы произошло, так что можно больше не изображать обратное.

Последние несколько недель одни из наиболее драматичных событий на полях специальной военной операции разворачиваются на Угледарском направлении линии боевого соприкосновения. Данный город, который ВС РФ пытались занять без малого два года, начал стремительно ослабевать в плане обороны ВСУ: российская армия окружила Угледар с трёх сторон, и вопрос его окончательного перехода под российский контроль уже несколько дней как являлся вопросом времени.

Что ж, по всей видимости, сегодня это время истекло: после появления с российской стороны целого ряда фото- и видеофактов занятия всё новых и новых кварталов Угледара, украинские ресурсы, обожающие рисовать карты, полностью закрасили данный населённый пункт красным цветом, подтвердив тем самым его переход под контроль ВС РФ.

Понятно, что переход Угледара под российский контроль можно будет считать состоявшимся только после соответствующей публикации Минобороны России, но, тем не менее, факт остаётся фактом.

Сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелейшей ситуации в зоне конфликта. Связано это исключительно с продвижением ВС РФ на всех имеющих на данном этапе специальной военной операции участках линии боевого соприкосновения.