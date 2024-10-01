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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране заявили, что 20 истребителей F-35 были уничтожены в ходе массированного ракетного удара по Израилю
Маловероятно.

Около полутора часов назад Иран произвёл массированный обстрел объектов на территории Израиля баллистическими ракетами. Согласно официальному комментарию Тегерана, удар возмездия осуществлялся в ответ на посягательства Иерусалима на суверенитет Ирана, в ответ на его преступления против граждан Ирана и граждан третьих стран. Также Иран предупредил Израиль о том, что последнему не стоит даже думать о нанесении удара в ответ на ответный удар, потому что в противном случае возникнет эскалация кризиса.

Удар Ирана был болезненным, и Израиль, политическое руководство которого мыслит преимущественно категориями «понятий», явно отсиживаться не собирается, даже если это будет стоить ему дальнейших разрушений. Как бы то ни было, сегодняшнего удара Израилю пока хватило, тем более что, согласно иранской неподтверждённой информации, в ходе этого удара на авиабазах были уничтожены 20 современных истребителей F-35.

Сведения об уничтожении столь большого количества F-35 пока не подтверждаются, да и считать подтверждением можно будет разве что спутниковые снимки соответствующих авиабаз. В любом случае, на Ближнем Востоке продолжается эскалация, которая, если Соединённые Штаты не собьют спесь со своего главного сателлита в регионе, может превратиться в неконтролируемую.

#политика #боевые действия #израиль #авиация #иран #истребители #боевая авиация #f-35
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John Doe
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ДУ50
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ebatorуа
21:29
несколько волн ракетных атак,будет у ирана,они каждой атакой пво израиля так разряжают.
Иран наносит ракетные удары по территории Израиля
Андрей Жуков
21:24
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Иран наносит ракетные удары по территории Израиля
Андрей
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