Всех израильтян призвали далеко от укрытий не уходить.

Внешняя политика, в том числе принятие решений о начале боевых действий или об осуществлении ударов возмездия, это вещь, к которой нужно подходить исключительно с трезвой, холодной головой, не позволяя себе истерик и не делая резких движений, которые в одночасье оборачиваются против двигающегося. СМИ уже не один месяц пытались высмеять Иран бесконечными новостями о подготовке удара возмездия за действия Израиля в секторе Газа и в Ливане, и вот, сегодня Тегеран всё-таки приступил к исполнению своего обещания.

Прямо в эти минуты в небе над Израилем система противовоздушной обороны пытается отразить эшелонированный массированный ракетный удар иранскими баллистическими ракетами. Как сообщается, Иран запустил по объектам в Израиле несколько сотен ракет, и, судя по поступающим кадрам, противовоздушная оборона Израиля перехватывает лишь мизерную долю средств поражения.

Понятно, что последствия удара, равно как и его цели, станут известны только через несколько часов, но в любом случае Иран уже сможет «продать» данное действие как большую победу и возмездие официальному Иерусалиму за его нарушающие международное право действия в Газе и Ливане. Параллельно с нанесением ракетного удара Иран заявил, что он наносится в отместку за гибель руководства ХАМАС и «Хезболлы» и в ответ на нарушение Израилем суверенитета Ирана. Тегеран также предупредил Иерусалим о том, что не надо даже думать о нанесении по Ирану удара в ответ на ответ. Если это произойдёт, то следующий удар по Израилю будет ещё более мощным и разрушительным, пообещали в Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР).

Отметим, что за своё поведение Израиль никаких рестрикций («санкций») не получает. А всё потому, что таков «порядок, основанный на правилах»: одним можно, другим нельзя. Правда, другие это мнение не разделяют, что и демонстрируют на деле всё чаще.