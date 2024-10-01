Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран наносит массированный ракетный удар по объектам в Израиле
Всех израильтян призвали далеко от укрытий не уходить.

Внешняя политика, в том числе принятие решений о начале боевых действий или об осуществлении ударов возмездия, это вещь, к которой нужно подходить исключительно с трезвой, холодной головой, не позволяя себе истерик и не делая резких движений, которые в одночасье оборачиваются против двигающегося. СМИ уже не один месяц пытались высмеять Иран бесконечными новостями о подготовке удара возмездия за действия Израиля в секторе Газа и в Ливане, и вот, сегодня Тегеран всё-таки приступил к исполнению своего обещания.

Прямо в эти минуты в небе над Израилем система противовоздушной обороны пытается отразить эшелонированный массированный ракетный удар иранскими баллистическими ракетами. Как сообщается, Иран запустил по объектам в Израиле несколько сотен ракет, и, судя по поступающим кадрам, противовоздушная оборона Израиля перехватывает лишь мизерную долю средств поражения.

Понятно, что последствия удара, равно как и его цели, станут известны только через несколько часов, но в любом случае Иран уже сможет «продать» данное действие как большую победу и возмездие официальному Иерусалиму за его нарушающие международное право действия в Газе и Ливане. Параллельно с нанесением ракетного удара Иран заявил, что он наносится в отместку за гибель руководства ХАМАС и «Хезболлы» и в ответ на нарушение Израилем суверенитета Ирана. Тегеран также предупредил Иерусалим о том, что не надо даже думать о нанесении по Ирану удара в ответ на ответ. Если это произойдёт, то следующий удар по Израилю будет ещё более мощным и разрушительным, пообещали в Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР).

Отметим, что за своё поведение Израиль никаких рестрикций («санкций») не получает. А всё потому, что таков «порядок, основанный на правилах»: одним можно, другим нельзя. Правда, другие это мнение не разделяют, что и демонстрируют на деле всё чаще.

#политика #боевые действия #израиль #иран
+
Написать комментарий (0)
Новый генсек НАТО продолжил в отношении России агрессивную риторику своего предшественника
Зеленский назвал «очень, очень сложной» обстановку в зоне боевых действий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
140
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
7

Сейчас обсуждают

valderm
20:17
атомный реактор дома стоит? или электричество воруешь?
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
al81ru
20:14
За 20 секунд теста при 190 ватт потреблении температура больше 90? Что-то не то
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
Bolea Alexandru
20:12
16 до 32 оперы - копейки а комфорт уйма +
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
daimos
20:09
Еще бы, нужно ведь толчки для всех сорока гендеров уместить
Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
valderm
20:04
ну, кстати, лучи нивидиа спиздила
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Елена Х--Вам-Не-Понравится
20:01
Обозвать "нью-Штокманским" оружие, произведённое в РФ-РСФСР и на СОВЕТСКОМ предприятии - это унылая брехня.
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
FelsheR-Vzvz
19:59
Качнется купол неба большой и звездно-снежный, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
VAKT
19:58
Погодите, судя по графику Британия откатилась к началу 90-х по выработке энергии - т.е. производство неуклонно падает, а денег всё прибавляется? Так это же классический пузырь.
В Великобритании закрыли последнюю угольную электростанцию - страна переходит на зеленую энергетику
klopcha
19:57
Не могу оценить высоко данный материал. 1. Карта отличается усиленным питанием, 3+1 похоже или просто 3 фазы? Не отметил. 2. Не было попытки разгона.
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
Сергiй Тихомировъ
19:51
Потому что во главе угла должна стоять Художественная составляющая, а не "сервис". Искусство не терпит потребительского отношения. Будь то Книги, Кино, Музыка, Картины, Игры. Издатели же зачастую слиш...
После провала Concord Sony сворачивает почти все проекты игр-сервисов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем