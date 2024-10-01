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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал «очень, очень сложной» обстановку в зоне боевых действий
Повторяет он это постоянно, но никаких правильных выводов всё равно не следует.

Хотя исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский относительно правильно характеризует положение ВСУ в зоне боевых действий, но верные выводы из этой характеристики по-прежнему не делаются. Так, сегодня Зеленский в рамках своего очередного видеообращения заявил, что обстановка на поле боя «очень, очень сложная».

При этом Зеленский добавил, что «всё, что можно сделать этой осенью и всё, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто, не уточнив, правда, каким образом это будет достигаться. По всей видимости, и.о. президента Украины намекает на очередную встречу на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, ставшей своего рода неформальным советом коллективного Запада в деле того, чтобы сделать победу России в данном противостоянии максимально сложной и затратной (в то, что у Украины есть шансы добиться именно «победы», всерьёз не верит, естественно, никто).

Комментарий Зеленского о положении дел в зоне конфликта подтверждается каждодневным продвижением вооружённых сил России на всех имеющих значение с военной точки зрения участках линии боевого соприкосновения. ВС РФ активно продвигаются на Донбассе на всех участка, продолжают сковывать части ВСУ в Харьковской области, а также вытесняют их из Курской области, куда они проникли в ходе одноимённой авантюры Зеленского.

На данном этапе у Киева нет «хорошего» варианта завершения данного кризиса. Лучший вариант — беспрекословное исполнение Минских соглашений — Киев отверг, и дальше условия завершения данного кризиса будут для Украины всё более тяжёлыми.

#россия #украина #политика #боевые действия
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