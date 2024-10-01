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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» призвал разрешить Киеву наносить удары западными ракетами вглубь территории России
Это евродипломатичная евродипломатия такая. Понимать надо.

Слова «Европа» и «дипломатия» в современном мире уже не могут находиться в одном словосочетании кроме как в значении шутки. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать/послушать, что из раза в раз позволяет себе заявлять верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Евродипломатия) Жозеп Боррель, не скрывающий своих неоконсервативных убеждений и антагонистичного отношения к России.

В частности, несколько часов назад Боррель в очередной раз позволил себе сделать заявление касательно применения Украиной западных дальнобойных ракет с целью нанесения ими удара по чувствительным целям на общепризнанной российской территории. По мнению «евродипломата», Западу необходимо снять все ограничения на применение своего оружия Украиной, дабы Киев имел возможность «наносить удар не только по стрелам, но и по лучникам».

Боррель подразумевает нанесение ударов по аэродромам и пусковым площадкам на территории России, с которых осуществляются взлёты и применение носителей средств поражения, которые затем наносят удары по объектам на Украине.

Зачем высокопоставленный функционер Евросоюза делает заявления такого рода, особенно после объявления Кремлём о внесении изменений в ядерную доктрину России, значительно снижающую порог реагирования российских ядерных сил, а также учитывая тот факт, что российское политическое руководство будет считать страны Запада прямыми участниками боевых действий на Украине в случае использования западных ракет по российской территории, откровенно непонятно. Можно, конечно, продолжать жить в иллюзии, где всё, что говорит Кремль, это блеф, но мы позволим себе напомнить европейским «политикам» о том, что предупреждение Москвы о военно-техническом решении проблемы Украины 23 февраля 2022 года тоже многим казалось фантастикой и блефом. Что было дальше и что происходит сейчас, все в курсе.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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