Обязательства концерн выполнит в полном объёме.

Основа основ любого машиностроения — это станкостроение. Это даже не правило, это аксиома. Поэтому импортозамещение, если задача стоит действительно заниматься импортозамещением, а не пускать пыль в глаза, должно начинаться именно с возрождения станкостроительной отрасли. Посильную лепту в данный процесс вносит концерн «Калашников», который сегодня заявил о том, что его станкостроительное подразделение увеличило объём производства за последний год в два раза.

Также пресс-служба концерна сообщила, что за текущий год предприятие полностью исполнит в текущем году все контрактные обязательства по поставкам станков заказчикам. Среди заказчиков преимущественно отечественные компании, что, в общем-то, очевидно, но есть также и заказчики и в Беларуси. Сумма контрактов составляет более 500 млн рублей.

Отметим, что сейчас Россия переживает новый период индустриализации, а провести её, не организовав самое главное — разработку и выпуск станков — попросту невозможно. На одном китайском и турецком оборудовании далеко не уедешь, да и источник оборудования это крайне нестабильный.

Необходимо понимать, что станкостроение является стратегически важной отраслью машиностроения, и восстанавливать технологический суверенитет в ней необходимо в первую очередь.